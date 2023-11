Canada Goose x Surgeon Glacier Trail: la sneaker in edizione limitata

Canada Goose presenta la sua più ultima collaborazione con il collettivo di designer di calzature di fama mondiale con sede a Los Angeles: Canada Goose x Surgeon Glacier Trail si ispira all’esplorazione senza limiti, all’attrezzatura vintage per l’outdoor e ai colori, ai pattern e allo stile tipicamente anni ’90.

La sneaker in edizione limitata fonde l’eccezionale creatività e maestria di Surgeon con la funzionalità e le prestazioni per cui Canada Goose è nota. Fondato da Dominic Ciambrone, Surgeon è un collettivo di creativi con sede a Los Angeles che spinge i confini del design delle calzature decostruendo e reimmaginando le sneaker per creare edizioni limitate uniche, senza compromettere la funzionalità.

Lavorando in collaborazione per integrare il dna di entrambi i brand, Surgeon e Canada Goose hanno reimmaginato la Glacier Trail Sneaker. Il design delle nuove sneaker include elementi creativi che rimandano all’abbigliamento outdoor di qualità di Canada Goose.

La tomaia include l’iconica fettuccia 3M, tipicamente presente nei modelli del brand, insieme a materiali imbottiti trapuntati (che ricordano le giacche a vento) sul collo del piede. Un rivestimento in nylon a strappo color oliva intenso avvolge la sneaker, mostrando un ricamo topografico in tinta che richiama il viaggio dell’esploratore. Con l’usura, il nylon ripstop progressivamente rivela la pelle Surgeon bianca di alta qualità, che segnerà un nuovo capitolo per la vostra sneaker.

Le Glacier Trail Sneakers sono realizzate con materiali innovativi, impermeabili e traspiranti, un sistema di allacciatura a 360 gradi che arriva fino a dietro la caviglia, oltre che ad una maxi suola che offre maggiore aderenza durante le escursioni. Le Canada Goose x Surgeon Glacier Trail Sneakers possono essere acquistate online sul sito di The Surgeon.

—–

