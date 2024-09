Evo Yachts Cannes Yachting Festival 2024: l’innovativo Evo R4+

Evo Yachts ha scelto il Salone Nautico di Cannes 2024 per il debutto mondiale dell’Evo R4+, un’imbarcazione di 13 metri che rappresenta un’evoluzione del precedente modello Evo R+. Questa nuova creazione nasce dalla collaborazione tra il brand dei fratelli Mercuri e il noto designer e ingegnere navale Valerio Rivellini, e si distingue per il suo design moderno e altamente trasformabile.

L’Evo R4+ riprende le linee grintose e il ponte chiuso del modello precedente, ma aggiunge due importanti novità che ne migliorano ulteriormente la versatilità. La prima è un hard top in alluminio dal design innovativo, che può essere parzialmente rimosso, offrendo diverse configurazioni a seconda delle necessità. La seconda novità è la piattaforma multifunzione di poppa, personalizzabile, che permette di estendere la lunghezza della barca di un metro quando aperta. Questa soluzione, unita alla possibilità di configurare l’imbarcazione come walkaround o cabinato, rende l’Evo R4+ ideale per navigare tutto l’anno in vari contesti geografici.

Una delle caratteristiche distintive dell’Evo R4+ è la beach area dotata delle sponde laterali di murata “XTension”, un’innovazione che ha contribuito al successo globale della gamma Evo Yachts. Questi elementi laterali si aprono per ampliare lo spazio disponibile, creando un’area relax che si fonde perfettamente con l’ambiente circostante.

Gli interni del sottocoperta dell’Evo R4+ non deludono le aspettative, offrendo ambienti spaziosi e confortevoli, anch’essi pensati per essere altamente trasformabili e adattabili alle diverse esigenze di chi naviga. La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta IPS 650 da 535 cavalli ciascuno, che permettono di raggiungere una velocità massima di 34 nodi e un’autonomia di circa 300 miglia nautiche, rendendo questa imbarcazione perfetta sia per brevi escursioni che per navigazioni più lunghe.

Al Salone di Cannes, accanto al nuovo Evo R4+, Evo Yachts espone anche la seconda unità dell’Evo R+, un’imbarcazione di 18 metri che riprende lo stile minimal e sportivo del modello originale. Questo yacht è stato pensato per lunghe permanenze a bordo, offrendo ambienti interni molto spaziosi e confortevoli grazie al ponte di coperta chiuso e a soffitti alti che assicurano una grande abitabilità.

Il design esterno dell’Evo R+ si distingue per il top in alluminio nero dalle linee spigolose, che accentua il fascino sportivo della barca, richiamando il mondo dell’automotive. La postazione di pilotaggio, circondata da ampie vetrate, offre una visuale eccellente e si integra perfettamente con il design dinamico dell’imbarcazione. Sul ponte principale, la zona giorno è completa di un salotto, una cucina accessoriata e un tavolo da pranzo, creando un ambiente accogliente e funzionale per trascorrere del tempo in mare.

Le novità introdotte in questa seconda unità dell’Evo R+ includono anche l’integrazione delle sponde laterali di murata “XTension” e la piattaforma multifunzione di poppa, caratteristiche che aumentano significativamente lo spazio vivibile a bordo. La motorizzazione è composta da due IPS 950 Volvo Penta, capaci di raggiungere una velocità massima di 33 nodi e una velocità di crociera di 27 nodi, assicurando prestazioni elevate e una navigazione confortevole.