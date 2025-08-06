Silent Yachts SY80, il debutto a Cannes 2025

Silent Yachts ha varato il suo SY80, un catamarano elettrico di 24 metri pensato per un’esperienza di navigazione elegante, silenziosa e su misura. Il modello sarà disponibile in diverse configurazioni, con possibilità di personalizzazione completa dei ponti e degli spazi interni. Con una capacità fino a 12 ospiti, offre soluzioni abitative raffinate, autonomia energetica e prestazioni di navigazione ottimizzate. Il debutto ufficiale avverrà durante il Cannes Yachting Festival 2025.
Silent Yachts conferma la sua direzione progettuale con l’annuncio del SY80, il nuovo catamarano elettrico da 24 metri. Dopo aver presentato con successo più unità della linea SY62 in versione 3-Deck Open e Closed, il cantiere con sede a Fano prosegue nel suo piano produttivo per il 2025, che prevede dieci nuovi modelli, tra cui l’atteso SY80.
Design personalizzabile e stile made in Italy
Progettato per offrire un’esperienza nautica all’insegna dell’autonomia energetica e del comfort, il SY80 si distingue per la sua capacità di ospitare fino a 12 persone in ambienti ampi e curati. Ogni dettaglio dell’imbarcazione riflette la qualità artigianale italiana, visibile tanto nelle finiture quanto nella distribuzione degli spazi.
L’aspetto più interessante del SY80 è la libertà offerta al futuro armatore nella scelta delle configurazioni. Tre le opzioni disponibili: 2 ponti, 3 ponti Open e 3 ponti Closed. Ogni versione può essere adattata secondo le esigenze dell’armatore, con soluzioni che vanno dalla suite armatoriale sul ponte principale fino al salone open-space e cabine distribuite sul ponte inferiore.
Comfort a bordo e performance silenziose
Pensato per lunghe navigazioni senza rumore e vibrazioni, il SY80 abbina volumi generosi a un’anima sostenibile. Le prestazioni sono affidate a una combinazione di batterie con capacità tra i 522 e i 696 kWh, alimentate da un impianto solare da 22,4 kWp. Questo assetto consente una navigazione fluida a 7-8 nodi, con punte di 12 nodi.
Il catamarano è equipaggiato per assicurare una vita a bordo confortevole anche per soggiorni prolungati. Gli interni offrono ampie cabine matrimoniali, ambienti giorno multifunzionali e abbondante spazio per stivare giochi d’acqua e attrezzature.
La prima unità realizzata adotta la configurazione a due ponti. A bordo trovano spazio quattro cabine ospiti, incluse suite armatoriale e VIP. Il ponte superiore ospita una zona prendisole, mentre quello principale include un ampio salone panoramico, zone lounge e un bar dedicato, rendendo l’area sociale una delle più ampie della categoria.
Tra le soluzioni pratiche spicca il garage completamente chiuso nascosto sotto la scala di poppa, nel lato sinistro dello scafo, ideale per alloggiare tender o attrezzature sportive. Sul lato destro è invece presente uno spazio addizionale per lo stivaggio di giochi d’acqua o materiale da immersione.
Il lancio ufficiale del SY80 in versione 2-Deck è previsto per settembre 2025, durante il Cannes Yachting Festival. Con una gamma composta oggi da modelli SY60, SY80 e SY120 Explorer, il cantiere continua a espandere la propria offerta orientata al rispetto dell’ambiente e all’autosufficienza energetica.