I supporti Ridecase e Ridemagnet rappresentano i compagni ideali per viaggi confortevoli e sicuri.

Porta cellulare moto Celly, la linea di supporti per smartphone interamente dedicata al mondo delle due ruote: pratici, resistenti e versatili, i nuovi Ridecase e Ridemagnet sono pronti ad accompagnare i viaggi dei motociclisti italiani che vorranno partire dopo la calura estiva, godendosi strade meno affollate e guidando in totale sicurezza.

Porta cellulare moto Celly: Ridecase

Ridecase di Celly è la soluzione ideale per chi vuole affrontare qualsiasi rotta in sella alla propria moto o al proprio scooter, avendo lo smartphone sempre a portata di mano per consultare mappe e percorsi e senza doversi preoccupare di perderlo o che subisca urti.

Grazie alla combinazione vincente di un morsetto removibile super resistente, facile da montare e pensato per garantire estrema stabilità del device, e della certificazione IP641 che rende la superficie resistente agli schizzi, Ridecase può essere utilizzato in qualsiasi condizione atmosferica, anche quando si viene colti da una pioggia improvvisa, più frequenti con l’approssimarsi dell’autunno. E anche in pieno sole, la visiera parasole garantisce la massima visibilità dello smartphone alla guida.

Inoltre, la finestra in morbida plastica trasparente è compatibile con la funzione touch screen, per un utilizzo semplice e confortevole. Completa il look un design sottile e minimal, curato nei minimi dettagli.

Porta cellulare moto Celly: Ridemagnet

Celly ha pensato anche ai motociclisti: gli otto potenti magneti integrati nel supporto Ridemagnet gli consentono di ancorarsi perfettamente al serbatoio della moto, con una stabilità da 10 e lode. Anche in questo caso, l’accessorio è resistente all’acqua – con certificazione IP64 – ed è dotato di finestra trasparente compatibile con la funzione touch screen e la comoda visiera parasole, per viaggi on the road senza limiti.

Il kit include anche un laccio di sicurezza pensato per rendere il case ancora più sicuro.

