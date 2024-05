Sanlorenzo Salone Nautico di Venezia 2024

Sanlorenzo partecipa alla quinta edizione del Salone Nautico di Venezia 2024, esponendo i suoi yacht di lusso e l’opera “Building Bridges” di Lorenzo Quinn.

Sanlorenzo partecipa alla quinta edizione del Salone Nautico di Venezia 2024, che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno nello storico Arsenale. Sanlorenzo esporrà nell’Area comunale – Bacino piccolo, mettendo in mostra non solo le sue imbarcazioni, ma anche la celebre opera “Building Bridges” di Lorenzo Quinn, un’installazione composta da sei coppie di mani che formano ponti simbolici.

Per rappresentare al meglio il cantiere a Venezia, Sanlorenzo presenterà lo yacht SD96, progettato dalla designer e architetta spagnola Patricia Urquiola. Questo yacht rappresenta una nuova concezione di vivibilità a bordo, grazie alla trasformabilità degli spazi che si adattano continuamente alle esigenze degli ospiti. La linea SD di Sanlorenzo trae ispirazione dai transatlantici degli anni ’30, riproponendo quell’eleganza senza tempo e offrendo grandi autonomie per raggiungere destinazioni lontane. SD96 eccelle per flessibilità e modularità, garantendo comfort e spazi superiori rispetto a imbarcazioni di pari dimensioni.

Al Salone di Venezia, Bluegame esporrà il BG42, il primo modello storico del cantiere. Questo yacht rappresenta una sintesi perfetta tra design innovativo e funzionalità, concepito per offrire un’autentica esperienza di vita in mare. Il BG42 non è solo un walk-around, un open o un day-cruiser, ma combina tutte queste caratteristiche in un’unica imbarcazione multifunzionale. Con un ampio pozzetto, un walk-around sicuro e protetto, e una postazione di comando centrale, il BG42 offre massima visibilità e sicurezza durante le manovre. Il layout interno sfrutta tutta la larghezza della barca, con una cabina armatoriale a centro barca dotata di letto king-size e un’area pranzo a prua convertibile in letto matrimoniale.

Fonte Sanlorenzo

Copyright Image: Sinergon LTD