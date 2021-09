BG72 Bluegame: il felice incontro tra open e flybridge

Anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival del nuovo yacht di 72 piedi che evolve la storica gamma BG racchiudendo tutte le eccellenze offerte da Bluegame.

Fedele al superamento di ogni stereotipo, da sempre cifra stilistica del brand, con il nuovo BG72 Bluegame esprime al meglio la sua anima cross over che non si accontenta di appartenere ad un solo segmento. Anzi il BG72 va oltre combinando i concept delle gamme BG e BGX; il risultato è un felice incontro tra open e flybridge.

Il sorprendente layout del BG72 con un upper deck completamente aperto e l’originale lower deck della gamma BGX, è destinato a mettere d’accordo gli amanti delle due tipologie, annullando ogni compromesso.

BG72 Bluegame: caratteristiche

Il BG72, progettato come tutti i modelli Bluegame da Luca Santella, mantiene il telaio ingegneristico dei modelli BGX con lo scafo altamente performante realizzato in collaborazione con l’architetto navale Lou Codega e l’avanzato sistema di propulsione Volvo Ips che assicura prestazioni elevate e un basso consumo.

Il BG72 eredita dalla gamma BG l’originaria semplicità di utilizzo, l’agevole manovrabilità, comfort, sicurezza in navigazione e propone per la prima volta su di un open una cabina di pilotaggio con visibilità a 360° caratterizzata dal parabrezza con vetro rovescio e dalla possibilità di chiusura totale che garantisce protezione in condizioni climatiche avverse o la privacy in presenza dell’equipaggio.

Il cantiere si è ancora una volta avvalso della fruttuosa collaborazione con lo studio Zuccon International Project, che ha impresso grande personalità sia al profilo che agli spazi interni ed esterni.

BG72 Bluegame: interni ed esterni

Gli ambienti esterni si sviluppano su tre livelli, la beach area a contatto con il mare, l’ampia area lounge con prendisole/divano in continuità con la zona pranzo, una spaziosa area di prua attrezzata e flessibile sul main deck e per finire un sundeck facilmente raggiungibile e godibile.

Gli ambienti interni possono essere modellati sulle esigenze dell’armatore a seconda che questi prediliga vivere la barca in modo più conviviale o più privato: il salone con accesso diretto dalla piattaforma così come sul BGX può essere sostituito dalla cabina armatoriale, regalando panorami impagabili e risvegli a diretto contatto con il mare.

L’armatore dell’imbarcazione presentata al Yachting Festival di Cannes ha scelto la versione con il salone che affaccia sulla beach area e interni con materiali e colori molto distintivi: essenze noce canaletto abbinate a tessuti sui toni chiari e blu che trasmettono personalità e ricercatezza.

