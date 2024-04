Aeroitalia collega Milano e Roma con nuovi voli da Linate

Aeroitalia incrementa l’offerta di voli tra Milano e Roma con due nuovi collegamenti settimanali da Linate a Fiumicino, per intercettare sia la clientela business sia leisure.

Il numero dei collegamenti aerei tra Milano e Roma si arricchisce con una nuova possibilità di scelta grazie all’entrata in scena di Aeroitalia, che incrementa l’offerta con due nuovi voli che collegheranno gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino nei fine settimana. Un significativo passo avanti nell’aumento delle opzioni di viaggio aereo tra due delle maggiori città italiane, sia per il turismo puro sia per il business.

Con un’operatività già avviata che prevede 11 voli settimanali, Aeroitalia punta a scuotere il mercato con un’offerta competitiva, destinata a intercettare tanto la clientela business quanto quella leisure. La scelta di operare anche dall’aeroporto di Linate, per la prima volta in quasi un decennio, introduce una concorrenza vitale su uno dei corridoi aerei più trafficati d’Europa.

Al momento l’offerta prevede prezzi dei biglietti da 29,99 euro per tratta nella formula Basic, ovvero con piccola borsa da cabina e chech-in online.

Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia, ha sottolineato l’importanza di questa espansione, vedendo in essa non solo una risposta alle crescenti esigenze di mobilità ma anche un’opportunità per rilanciare il settore aereo su rotte considerate, fino a poco tempo fa, quasi anacronistiche a causa dell’efficienza dell’alta velocità ferroviaria. Ed è l‘ATR 72 ad essere stato scelto come velivolo per un servizio che intende rompere un monopolio durato troppo a lungo ed aprire la strada a una “democratizzazione” dei viaggi aerei in Italia. La strategia di Aeroitalia si svela in un contesto più ampio di riflessione sul futuro dell’aviazione civile in Italia, dove la disponibilità di slot aeroportuali e l’efficienza dei servizi diventano fattori chiave per una mobilità sostenibile e accessibile.

Il primo volo operato il 6 aprile, decollato da Milano Linate alle 9:48 e atterrato a Roma Fiumicino alle 10:54, ha segnato l’inizio di questa nuova avventura che vede Aeroitalia impegnata a rinnovare e arricchire l’esperienza di volo tra le due metropoli.

Per Aeroitalia la convinzione che il rafforzamento dei collegamenti aerei tra Milano e Roma non sia solo una questione di comodità per i viaggiatori ma un vero e proprio investimento nel potenziale economico e culturale di due città simbolo dell’Italia. Con questo spirito, la compagnia aerea si appresta a diventare un attore interessante nel panorama dei trasporti italiani, promettendo di portare innovazione e competitività in una delle rotte più utilizzante del Paese.

