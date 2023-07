Hostess svela qual è il posto migliore in economy per avere più spazio per le gambe e cibo migliore

Gli assistenti di volo conoscono molti segreti degli aerei di cui la maggior parte di noi non è a conoscenza. Possono raccontarti tutto sulla first class “segreta“, sul motivo per cui non mangiano il cibo servito aereo e su molte altre informazioni interessanti sui voli.

Il posto migliore in aereo secondo una hostess

Oltre a dettagli “affascinanti” della vita tra le nuvole, come la preparazione dei pasti in First Class, gli assistenti di volo possono anche offrire consigli preziosi per migliorare il tuo viaggio. E quando si tratta di scegliere il posto migliore sull’aereo, c’è una persona che ha tutte le risposte.

Rosie Awad, assistente di volo dal 2014 presso Virgin Australia, ha raccontato ad Escape di conoscere il posto migliore in aereo che dovresti sempre cercare di prenotare. Secondo Rosie, la quinta fila è quella su cui puntare.

Vista panoramica e lo spazio extra per le gambe

La quinta fila, sul Boeing B737-800, offre diversi vantaggi che la rendono la scelta ideale per un viaggio più confortevole. Uno dei principali motivi è la vista panoramica che offre. Seduto vicino al finestrino, potrai goderti una vista mozzafiato durante il volo. Potrai osservare l’ala dell’aereo e ammirare lo spettacolo delle nuvole che si estendono all’orizzonte.

Inoltre, secondo la hostess, la quinta fila offre più spazio per le gambe rispetto ad altri posti sull’aereo. Avrai la possibilità di stirare le gambe e sederti comodamente durante tutto il volo. Questo è particolarmente importante per i voli lunghi, quando avere un po’ di spazio extra può fare la differenza in termini di comfort. E comunque, non dimenticatevi di portare a bordo l’occorrente per volare come in first class.

Quinta fila: solo vantaggi

Oltre alla vista panoramica e allo spazio extra per le gambe, la quinta fila offre altri vantaggi che possono rendere il tuo viaggio ancora migliore. Uno di questi vantaggi è la possibilità di mettere una borsa sotto il sedile di fronte a te. Questo ti permette di avere i tuoi effetti personali a portata di mano durante tutto il volo. E se vuoi fare un pisolino, qui il metodo dei militari per dormire subito in aereo.

Inoltre, la quinta fila è vicina alle uscite di emergenza. Questo significa che non hai la responsabilità di aprire le porte in caso di emergenza, il che può essere un grande sollievo per alcuni passeggeri. Inoltre, essendo vicino alle uscite di emergenza, potrai sbarcare più velocemente una volta atterrati, evitando lunghe attese.

I posti da evitare

Mentre Rosie ha svelato il posto migliore sull’aereo, ha anche avvertito i passeggeri di evitare l’ultima fila posteriore, specialmente vicino ai bagni. Questa scelta può sembrare ovvia per molti, ma vale la pena sottolinearla.

Essere seduti accanto ai bagni significa essere circondati da persone in fila o che si urtano mentre aspettano il loro turno. Questo può essere fastidioso e scomodo, soprattutto durante voli lunghi. Inoltre, verso la fine del volo, i bagni potrebbero iniziare a emanare cattivi odori. Eppure, non è neanche il posto più sporco in aereo.

L’ultima fila posteriore viene generalmente servita per ultima e può capitare che, a seconda del tipo di aereo, i sedili non si reclinino. Questo può ridurre notevolmente il tuo comfort durante il volo e rendere l’esperienza complessiva meno piacevole.

Per la sicurezza vale il contrario

Ne avevamo parlato tempo fa, le ultime file sono i posti più sicuri in aereo, ed in particolare i posti centrali. Pare proprio che in caso di incidente, abbiano tasso di mortalità più basso, pari al 28%. La seconda opzione più sicura è rappresentata dai sedili del corridoio al centro dell’aereo, con un tasso del 44%.

Quelli in fondo all’aereo sono infatti vicini all’uscita posteriore ed offrono una maggiore protezione da eventuali collisioni che potrebbero colpire prima la parte anteriore dell’aereo. In più i sedili posteriori sono lontani dai serbatoi di carburante che, sugli aerei di linea, sono posizionati nelle ali.

Il sedile centrale è riconosciuto da tutti come il sedile più scomodo. Eppure in alcuni casi i sedili centrali sono più sicuri rispetto a quelli vicino al finestrino o del corridoio, perchè le persone a fianco creano quelli che gli esperti chiamano effetto “cuscinetto”.

Il posto migliore per te

Scegliere il posto migliore sull’aereo può fare la differenza nel rendere il tuo viaggio più confortevole e sicuro. Le raccomandazioni di Rosie, come la quinta fila con la sua vista panoramica e lo spazio extra per le gambe, offrono un’esperienza di viaggio migliore per molti passeggeri.

Tuttavia, se la sicurezza è la tua massima priorità, potresti voler prendere in considerazione le considerazioni di esperti che suggeriscono di sedersi in fondo all’aereo e in un posto centrale, per una maggiore sicurezza in caso di incidente.

Quindi, la prossima volta che prenoti un volo, tieni a mente i consigli di Rosie e di esperti di aviazione.

