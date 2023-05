Il trucco dei militari americani per dormire subito su qualsiasi aereo

C’è un trucco che usano i militari americani per riuscire a dormire in soli due minuti su qualsiasi aereo, anche il più scomodo. I soldati si trovano infatti ad affrontare spesso condizioni di sonno scomode e rumori disturbanti durante le loro missioni. Questo può avere un impatto significativo sulle loro prestazioni e riflessi.

Per questo motivo è stato sviluppato un metodo specificamente pensato per i militari, che richiedono alti livelli di attenzione e tempi di reazione rapidi. Questa tecnica mira a fornire un riposo efficace e di qualità, consentendo una maggior concentrazione e prontezza.

Proprio per questo motivo è possibile usarla da chiunque, anche in aereo, dove i sedili spesso non sono comodi e c’è molto rumore. E, al ritorno, qui i consigli per combattere il jet lag.

La tecnica del riposo dei militari in aereo

La tecnica del riposo per i militari è una procedura strutturata che richiede una pratica costante per poterla padroneggiare al meglio. Per usarla nei viaggi in aereo è consigliabile impararla in anticipo, a casa, per apprendere e perfezionare questa metodologia.

Il processo inizia con il rilassamento del corpo, permettendo ai piloti di raggiungere uno stato di calma e tranquillità prima di addormentarsi.

Il rilassamento del corpo

Per iniziare il processo di rilassamento del corpo, i piloti devono concentrarsi su ogni paerte del corpo, dalla testa fino ai piedi. Questo può essere fatto in modo sequenziale, rilassando la fronte, gli occhi, le guance, le spalle, le braccia, le dita, lo stomaco, le cosce, le ginocchia, le gambe e i piedi.

Ogni parte del corpo viene rilassata lentamente, permettendo ai muscoli di sciogliersi e al corpo di sperimentare una sensazione di leggerezza.

Il rilassamento della mente

Oltre al rilassamento del corpo, è importante dedicare attenzione al rilassamento della mente. E’ possibile immaginare scenari tranquilli e rilassanti, come sdraiarsi in una canoa su un lago calmo con un cielo sereno o distendersi su un morbido tappetino all’interno di una stanza buia.

Queste immagini mentali aiutano a ridurre il flusso di pensieri e a favorire uno stato di tranquillità mentale.

L’importanza di un riposo ottimale

La mancanza di sonno può avere gravi conseguenze sulle prestazioni dei militari. Un riposo adeguato è fondamentale per mantenere i riflessi affinati e la concentrazione al massimo livello.

Pertanto, è importante dedicare tempo ed energia per apprendere e mettere in pratica questa tecnica di riposo, in modo da garantire un sonno di qualità. Per noi può essere il viaggio in aereo, o magari su un treno o sui mezzi pubblici.

Altre strategie consigliate dagli esperti per addormentarsi

Oltre alla tecnica del riposo per i militari, esistono altre strategie consigliate dagli esperti del sonno per migliorare la qualità del riposo.

Per addormentarsi è consigliato indossare abiti comodi, portare con sé accessori come cuffie con cancellazione del rumore, una mascherina per gli occhi, una coperta e un cuscino da viaggio possono favorire un ambiente di riposo ottimale.

Evitare sostanze stimolanti come la caffeina e l’alcol, e preferire l’acqua come bevanda idratante, possono contribuire a un riposo più profondo. Inoltre, è meglio scegliere un sedile lontano dalle toilette come abbiamo scritto a proposito dei consigli sul posto migliore in aereo. Non solo, mantenere visibile la cintura di sicurezza allacciata, può aiutare ad evitare interruzioni indesiderate durante il sonno in aereo.

Dormire in areo

La tecnica per dormire sempre in aereo è un processo strutturato che richiede tempo e pratica per essere padroneggiato. Attraverso il rilassamento del corpo e della mente, è possibile addormentarsi in poco tempo.

Combinando questa tecnica con le altre strategie consigliate per dormire in aereo, possiamo goderci un viaggio sereno e in tranquillità. Nel frattempo, qui le dieci cose da portare a bordo per viaggiare come in first class.

