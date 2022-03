Viaggiare comodi è un diritto, e ci vuole poco per migliorare il proprio viaggio.

Come affrontare i lunghi voli con i consigli degli esperti: bastano 10 cose per stare comodi come in first class, o quasi, anche se siete in economy o su una low cost. Le soluzioni per viaggiare comodi ce le abbiamo noi, con qualche trucco utile e simpatico.

Il cuscino memory foam per appoggiarti al finestrino

A differenza di quelli gonfiabili questo mantiene la posizione che preferisci, ed in più può essere utilissimo per dormire appoggiato al finestrino.

E come se non bastasse, in questo kit c’è anche una mascherina per gli occhi ed un paio di tappi per le orecchie per dormire bene!

Si trova su Amazon con spedizione prime.

Un caricabatterie portatile per smartphone da ben 30.000 mAh

30.000 mAh sono davvero tantissimi, ed in grado di caricare due smartphone o tablet contemporaneamente. Così puoi guardare il tuo film preferito, o giocare per tutta la durata del volo.

E qui l’elenco delle porte, giusto per non sbagliare.

Uscita di tipo C: 5 V / 3 A max

Uscita USB1: 5 V / 1 A max

Uscita USB2: 5 V / 2,4 A max

Ingresso di tipo C: 5 V / 2,1 A max

Ingresso lampo: 5 V / 2,1 A max

Micro input: 5 V / 2,1 A max

Costa meno di quello che immagini, su Amazon con Spedizione Prime, con recensioni molto positive

Una pashmina contro gli spifferi

Tra le 10 cose da portare in aereo c’è la pashmina. Si tratta di una sciarpetta leggera che può essere usata sia in estate sia in inverno. E’ particolarmente indicata per chi non sopporta i getti di aria condizionata sul collo.

A differenza delle sciarpe invernali non trattiene il calore, quindi non ti fa venire il sudore dopo pochi minuti di utilizzo. Comoda ed utile, non ne potrete più fare a meno!

Su Amazon, con spedizione Prime.

Un kindle, che è leggero e tiene migliaia di libri (e tanti sono gratuiti)

Uno dei modi migliori di passare il tempo in volo è leggere. Si, la carta è bella ed ha sempre il suo fascino, ma se sei alle prese con un “tomo” sai benissimo che la scomodità, ma anche il volume ed il peso del libro, potrebbero rivelarsi una scocciatura. In più, puoi leggere in contemporanea diversi libri e puoi decidere di portarti tanti libri in vacanza senza il peso della biblioteca personale.

Non ultimo, il Kindle è uno degli ebook reader più rodati e si trova in diverse versioni e prezzi. Prova vedere quello che fa per te a questo link!

Tra l’altro, tutti i giorni ci sono libri in offerta lampo a 0,99 euro, ma se cerchi bene ce ne sono anche di scaricabili gratuitamente (e legalmente) come puoi vedere a questo link.

Se ti consideri un “divoratore di libri” c’è anche l’abbonamento a Kindle Unlimited, un servizio che consente di leggere illimitatamente, scegliendo tra più di 1 milione di titoli. Il servizio è gratuito per i primi 30 giorni. Al termine del periodo di uso gratuito, l’abbonamento prosegue a soli 9,99 € al mese e l’iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento. In pratica, se leggi un libro al mese hai già risparmiato.

Le calze a compressione graduata

Durante un volo le parti che possono soffrire di più sono i piedi e le caviglie. Non sottovalutare la situazione, soprattutto se il volo è un intercontinentale da 10 o 12 ore. Queste calze a compressione controllata stimolano la circolazione del sangue e ossigeno nei muscoli di piedi, caviglie e gambe.

Le calze a compressione graduata sono indicate per chi soffre di vene varicose o altri problemi di gonfiore delle gambe, rendendole ideali durante i lunghi viaggi in aereo. In più, puoi usarle per fare sport, ovviamente.

Su Amazon, con spedizione Prime.

Un paio di comodi leggins

L’unica cosa “obbligatoria” in aereo è… stare comodi. Con questi leggins viaggerai in tutto comfort, avendo anche un look sportivo che non guasta mai.

Sono di marca ma costano meno di quello che immagini, su Amazon con Spedizione Prime, e le recensioni sono tutte positive.

L’appoggiapiedi gonfiabile

E’ adatto ai bimbi ma anche agli adulti. Se non ti piacciono le gambe a penzoloni, con questo cuscino gonfiabile risolvi tutti i tuoi problemi.



Insieme alle calze a compressione controllata fanno l’accoppiata perfetta se soffri di gonfiore ai piedi ed alle caviglie. E quando ai finito di usarlo, diventa piccolissimo.

Su Amazon, con spedizione Prime.

La mascherina per dormire

Spendi un pochino di più per prendere questa maschera, se vuoi dormire in aereo senza farti disturbare dalla luce. Rispetto alle classiche mascherine per dormire, questa ha uno strato di memory foam che non fa passare la luce da sotto.

Protegge gli occhi non li schiaccia come succede nelle altre mascherine. Ultimo, ma non meno importante, la fascetta elastico è regolabile e piuttosto ampia, per non fare troppa pressione sulla nuca.

Vuoi sapere quanto costa? Meno di quello che pensi, su Amazon con Spedizione Prime, e le recensioni molto positive.

La borraccia che si richiude da sola

Questa è una grande invenzione, ed è un po’ la rivincita nei confronti dei controlli di sicurezza. Adesso ti spieghiamo perché.

Arrivi con la borraccia richiusa, superi i controlli e la riempi con l’acqua del rubinetto, oppure con quella fredda dei depuratori gratuiti negli aeroporti nei quali sono disponibili. E nessuno può dirti nulla. Mica male eh… Ovviamente si può usare per qualsiasi altro viaggio.

Nomader Bottiglia Acqua Pieghevole con Tappo a Vite a Tenuta Stagna si trova su Amazon con Spedizione Prime.

Cuffie con cancellazione attiva del rumore

Ascoltare un po’ di musica, ma anche semplicemente attivare la cancellazione attiva del rumore ed avere un po’ di pace. E’ il massimo che si possa avere in aereo.

I prezzi variano e sicuramente citiamo tra le marche più all’avanguardia le cuffie di Bose e Sony . Quelle che presentiamo qui costano molto, molto, molto meno, ma a giudicare dai feedback sembrano di un buon livello: vale la pena provare.

Mixcder E9 Cuffie Bluetooth Wireless con Cancellazione del Rumore attivo e microfono si trovano su Amazon con Spedizione Prime.

—–

