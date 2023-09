Come sospendere l’assicurazione della moto quando non si usa

La sospensione dell’assicurazione della moto o della automobile è possibile, purché la vettura o la moto che non si usa non venga parcheggiata in strada o comunque in un luogo pubblico. Vediamo i semplici passaggi per la sospensione della polizza, chiariamo alcuni dubbi e aspetti legali.

Nonostante quanto riportato da diverse fonti di informazione, la possibilità di sospendere l’assicurazione auto e moto esiste e c’è sempre stata. Prima di tutto, ripetiamo un punto fondamentale: ci interessa sospendere l’assicurazione per i mezzi che non usiamo e che NON sono parcheggiati in strada o luogo pubblico. Quindi parliamo di veicoli parcheggiati in una rimessa privata, in un garage, o anche in un giardino privato.

Vediamo allora passo passo come si può sospendere l’assicurazione, per quanto tempo si può farlo, i costi e quanto si può risparmiare. Come ci si difende dalle polizze false online? Per saperne di più clicca qui >>>

Sospensione dell’assicurazione moto: perchè?

La sospensione dell’assicurazione della moto o dell’auto avviene quando si è certi di non utilizzare la propria automobile per un lungo periodo. In questo modo è possibile risparmiare, perché la durata della polizza viene prorogata quanto il periodo nella quale l’auto è stata ferma.

I requisiti per la sospensione dell’assicurazione moto

Come già accennato, l’automobile deve essere parcheggiata o ricoverata in uno spazio privato, quindi all’interno di una proprietà o di un garage. Se parcheggiate quindi l’auto in strada, non sarà possibile chiedere la sospensione dell’assicurazione auto.

Quanto tempo si può sospendere l’assicurazione?

La sospensione dell’assicurazione può essere richiesta nel caso in cui si pensa di tenere ferma la propria vettura per almeno 30 giorni. E’ sempre possibile “sbloccare” la sospensione e quindi tornare a guidare. Nel caso in cui il ripensamento avvenga nei 30 giorni dalla richiesta, questi saranno considerati come giorni assicurati e non ci sarà quindi lo slittamento del termine della polizza. La sospensione può essere prorogata fino a 12 mesi, anche se alcune compagnie prevedono anche la sospensione di 18 mesi.

Ovviamente, anche la situazione amministrativa e contabile della polizza deve essere regolare. In sintesi, l’assicurazione deve avere già ricevuto tutti i relativi documenti e pagamenti. Attenzione, perché la polizza dell’auto deve avere una durata residua di almeno 30 giorni.

Come si chiede la sospensione dell’assicurazione moto?

A seconda della propria compagnia assicurativa si potrà semplicemente fare una richiesta online direttamente sul sito dell’assicurazione, oppure dover inviare un documento via email o via fax.

Quanto costa sospendere l’assicurazione?

Per sospendere un contratto assicurativo è necessario verificare la propria polizza in quanto le condizioni possono essere differenti. In alcuni casi la sospensione è completamente gratuita, in altri sarà necessario dovrà affrontare costi variabili a seconda delle agenzie e delle compagnie assicurative. Attenzione, perchè alcune assicurazioni applicano anche i costi di riattivazione.

Generalmente i costi possono variare da 15 ai 30 euro.

Quanto risparmio con la sospensione della polizza?

A seconda delle compagnie e a seconda della polizza sottoscritta, per poter usufruire della sospensione c’è un periodo minimo per il quale la vettura deve essere tenuta ferma, può essere di una settimana ma anche 30 o 60 giorni.

Facciamo un esempio. Se l’assicurazione chiede un fermo minimo di 30 giorni, la data di scadenza si aggiornerà di un numero di giorni pari a quelli di sospensione: se verrà tenuta ferma per 40 giorni, la data di scadenza sarà spostata di 40 giorni. Chiedendo la riattivazione nei primi 30 giorni la data di scadenza della polizza non varia. E’ necessario quindi verificare questo dato nella polizza sottoscritta.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.