Assicurazioni false online 2022: elenco aggiornato dei siti truffa

Le assicurazioni false online sono una piaga che sempre di più sta colpendo gli automobilisti del nostro Paese. Le assicurazioni online sono preferite perché l’assistenza è disponibile 24 ore su 24 ma anche perché spesso è possibile utilizzare le varie opzioni via app. Si, in fin dei conti fanno risparmiare, ma attenzione a quelle false, perchè è sempre possibile che organizzazioni criminali sfruttino questo canale.

Assicurazioni false online: cosa sono?

Il consiglio che ci sentiamo di dare è di avvalersi esclusivamente di siti noti e riconosciuti, sia per quanto riguarda la comparazione delle assicurazioni, sia per l’acquisto diretto.

Attenzione, perché molti siti sfruttano assonanze ed inventano nomi simili a quelli di assicurazioni note, oppure di singole agenzie locali o broker assicurativi: non fatevi ingannare e controllate scrupolosamente prima di effettuare pagamenti ed incorrere in truffe.

Assicurazioni false online: come ci si difende?

Diciamo subito che da diverso tempo la truffa viaggia anche su Whatsapp e Facebook. E’ necessario stare attenti e valutare a fondo le offerte via Whatsapp o internet soprattutto se esse sono di durata breve.

Controllate bene prima di pagare il premio che i preventivi ed i contratti siano riferibili ad intermediari o imprese regolarmente autorizzati. Sul sito dell’Ivass c’è l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione con il nome delle società non autorizzate ed i siti irregolari.

I profili Facebook o altri social, ed i siti internet degli intermediari italiani che svolgono attività online devono sempre indicare:

l’indirizzo della sede nonché il numero di telefono, fax e indirizzo pec ovvero posta certificata, dati identificativi intermediario numero e data di iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi l’indicazione che l’intermediario è soggetto ai controlli dell’Ivass.

I siti o i profili non in linea con queste indicazioni espongono il consumatore a rischio di polizze contraffatte. Per quanto concerne, inoltre, gli intermediari SEE ovvero dello spazio economico SEE, oltre ai dati su indicati, essi dovranno comunicare anche il numero di iscrizione dello Stato Membro di origine, l’indicazione dell’Autorità di Vigilanza dello Stato Membro di origine ed infine l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione che si è abilitati ad operare in Italia.

Non effettuate pagamenti su Postepay!

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sottolinea infine che i pagamenti di premi effettuati a favore di carte prepagate o carte di credito ricaricabili come Postepay sono irregolari così i pagamenti che vengono fatti verso persone o società che non sono iscritte agli elenchi per cui invitiamo tutti a fare la massima attenzione.

Come accennato inizialmente raccomandiamo di prestare la massima attenzione in caso di offerte assicurative via internet, telefono e WhatsApp, soprattutto se di durata temporanea.

Elenco siti assicurazioni false online Ottobre 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

https://www.assibarto.it

https://assicuraqui.mystrikingly.com

https://www.assicurazionibene.com

https://www.carvillagebroker.com

https://www.assicurabene.com

https://www.dauli-assicura.it

https://www.assicuracomelli.it

https://www.polizzegiornaliere.it

https://www.assicurativatoninelli.com

https://www.tulini-broker.com

Elenco siti assicurazioni false online Settembre 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.assicurala-facile.it

www.realyassicurazioni.com

www.assicurazionibrema.net

www.rinnova-sicurbene.com

www.assicurazionibrema.org

www.santonastasebroker.com

www.assileo-broker.it

www.star-broker.it

www.colizzassicurazioni.it

www.tullo-broker.com

www.gaspoassicurazioni.it

www.visone-rca.it

Elenco siti assicurazioni false online Agosto 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.agenziafanzani.it

www.giorginibroker.it

www.assicuraonline1.com

www.h24insurance.it

www.assicurazionibroker.com

www.quiassicuraonline.com

www.assicurazionisas.com

www.righetti-broker.it

www.caprioassicuratrice.it

stipulaonline.godaddysites.com

www.colomboassicura.com

stipulasemplice.godaddysites.com

Elenco siti assicurazioni false online Luglio 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.agenziacolombosrl.com

www.agenziatime.org

www.assitaliabroker.net

www.generalyassicurazioni.com

www.morellibroker.org

www.primeassicuraonline.com

auroraassicurazioni.wixsite.com/assicurazioni

www.avivaonlinerca.com

italiaassicurazionitalia.it

www.florenzi-assicurazioni.com

www.novabroker.net

rcaassitempo.com

www.torre-assicurazioni.com

Elenco siti assicurazioni false online Giugno 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.agenzia6sicuro.it

dosiobroker.com

ellenabroker.it

idaassicurazioni.com

morellibroker.com

primabrokerassicura.com

tradeassicura.com

uniabroker.com

Elenco siti assicurazioni false online Maggio 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

agenziaimperial.com

pollicebroker.it

assicuraquionline.mystrikingly.com

punto-assicura.it

assicurazioni-adria.it

realrcautonline.com

assicurazionisisalmooney.com

starbrokers.org

fastassicura.com

terziagenzia.com

fumagalliassicurazioni.com

trevisan-broker.com

morbroker.it

unimperiaonline.com

Elenco siti assicurazioni false online Aprile 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

• www.agenzia-prima.com

• www.assitalia.net

• www.chiama-prima.it

• dellacorte-assicura.com

• www.europaassicurazuoni.com

• www.geinvestassicurazioni.org

• pado-assicurazioni.com

• www.piniastolfi.com

• www.tarantino-broker.com

Elenco siti assicurazioni false online Marzo 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

• www.assicurazioni-fast.com

• www.iseassicurazionisrl.it

• www.primassicura.it

• www.rinnovarisparmiando.com

• www.santonastasebroker.it

• www.agenziatime.net

• www.brokerassicurazioniprima.com

• www.agenziazuccotti.it

• www.comparatore-auto.com

• www.assitaliabroker.com

• www.felixassicura.com

• www.AssicurazioniPerTutti.com

• www.flotta-broker.com

• www.assicurazioni-trevisan.com

• www.lassicurese.com

• www.bagnoloinsurance.com

• risparmiconnoi.com

• www.brokerposteonline.com

• www.todaybroker.org

• www.brokerprima.com

Elenco siti assicurazioni false online Febbraio 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

• www.agenziatime.com

• www.assicuresesrl.it

• www.assileobroker.it

• www.clientiprima.com

• www.imperialassicurazioni.com

• www.in-prima.it

• www.latuapolizzaonline.com

• www.as-assicurazioni.it

• www.assicuriamo.org

• www.assurance.host

• www.subagenziabasile.com

Elenco siti assicurazioni false online Gennaio 2022

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.

• www.agenziarossetti.com

• www.assicurazionin1.com

• www.assicurazioni-vinciguerra.com

• www.contebrokerassicurazioni.it

• www.difrancia-assicurazioni.com

• www.tuo-assicurazioni.com

• www.pisano-broker.com

Elenco siti assicurazioni false online Dicembre 2021

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

• www.agenziaquixa.com

• www.daba-online.com

• www.alfa-broker.it

• www.fmbroker.eu

•www. assicura-lapoint.com

• www.iltuopartnerassicurativo.it

• www.assicurapergiorni.net

• www.molo-broker.com

• www.clientiassicurazioniprima.com

• www.saronniassicurazioni.com

Elenco siti assicurazioni false online Novembre 2021

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze

ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

• www.abdbroker.org

• www.assicurazioneattiva.net

• www.assifacileitalia.com

• www.fmassicurazioni.it

• www.mcmotorsbroker.it

• only1-assicurazioni.com

• www.preventiviassicurazioniprima.com

• www.Assicuratipersettimana.com

• www.atbroker.it

• www.broker-crevi.jimdosite.com

• www.dama-broker.eu

Elenco siti assicurazioni false online Ottobre 2021

• www.agenziacastelli.com

• www.genialityassicurazioni.com

• www.assicuraconnoi.it

• www.new-assicurazioni.com

• www.assicurazioneline.com

• www.nord-assicura.com

• www.assicuriamo-subito.com

• www.phenixbroker.com

• www.gamminolorenzo.it

• www.agenziaprimaonline.com

• www.preventivi-prima.it

• www.alemabroker.info

• www.quixaassicurazioni.info

• www.assicuratemporanea.org

• www.vertiassicurazioni.info

• www.assicurazionemia.com

• www.vi-assicuriamo.com

• www.facileassicurazioni.info

Elenco siti assicurazioni false online Settembre 2021

www.agenziareina.com

www.castelli-broker.com

www.aiello-assicurazioni.it

www.coluccibroker.com

www. assicurazionichiesa.com

www.polizza-migliore.it

www.assicurala-point.com

www.scontopolizza.org

www.brandi-assicurazioni.com

www.ti-assicuriamo.com

agora-broker.com

alea-broker.com

assicurazioneimmediata.com

assicurazionelive.info

www.assicurazioniprima.com

vittoriaassicura.com

Elenco siti assicurazioni false online Agosto 2021

www.ab-broker-assicurativo.com

www.galeoneassicurazioni.it

www.agenziaprimaassicurazioni.com

www.monettiassicurazioni.it

www.aleainsurance.net

www.PerteSicuroAssicurazioni.com

www.assicuraconme.com

www.polizzaveloce1.godaddysites.com

www.assicurazioni-nuove.com

www.rcasempliceconoi.com

www.auto-assicura.com

www.segugio-auto.it

www.depalma-assicurazioni.com

www.signorpolizza.net

www.depalma-broker.com

www.StudioMagheRiniAssicurazioni.com

www.europaassicurazione.info

www.tbroker.live

www.ferragamoassicurazioni.com

www.veicoliassicura.com

Elenco siti assicurazioni false online Luglio 2021

www.agenziabene.info

www.basseassicurazioni.com

www.agenziamartucci.com

www.damabroker.eu

www.agenzialupo.info

www.farobroker.net

www.agenziarobi.it

www.giordaniassicurazionisrl.it

www.agenziaromanelli.com

www.grandi-assicurazioni.com

www.assicurapida.it

www.ilcomparatoreonline.com

www.assicurazionicristal.com

www.linearbrokerassicurazioni.com

www.assicuratemporanea.com

www.studio-assicura.com

www.assicura-veicoli.com

www.tbroker.online

www.assicurazioni-online-16.jimdosite.com

www.vittoriagruppo.com

www.auto-assicuriamo.com

www.volpiassicurazioni.eu

Elenco siti assicurazioni false online Giugno 2021

www.agenziasusini.it

www.grupporonchi.com

www.assicurapergiorni.com

www.gruppotaddia.eu

www.assicuralapoint.net

www.lassicurazioneperfettapervoi.jimdosite.com

www.blinkassicura.godaddysites.com

www.nuove-assicurazioni.com

www.castellibroker.net

www.paneroalberto.jimdosite.com

www.eu-broker.it

www.preventivi6sicuro.com

www.easy-broker.eu

www.primaperte.com

www.gallianiassicurazioni.it

www.prima-preventivi.it

Elenco siti assicurazioni false online Maggio 2021

www.assicuraadesso.com

www.brokerassicurazionionline.it

www.assicuralapoint.com

www.easyassicura.com

www.assicuriamoveicoli.com

www.ora-assicuriamo.com

www.assicuraonlinesicura.com

www.rossi-broker.com

www.boncompagniassicura.it

www.vertiassicura.com

www.aleainsurance.org

www.ferrara-broker.it

www.assicurazioni-abate.com

www.ferro-assicurazioni.it

www.agenziamaltese.com

www.ilcomparatore.godaddysites.com

www.assicurazionirapide.com

www.migliori-assicurazioni.com

www.Assicurazioni-Temporanee.net

www.millionaireassicurazione.com

www.assicurazioneveloceonline.com

www.mondo-polizza.org

www.clientiagenziaprima.com

www.polizzaveloce.godaddysites.com

www.confrontapolizze.godaddysites.com

www.tbroker.org

www.facilemilanoassicurazioni.com

www.treaassicurazioni.com

www.facileassicurare.weebly.com

www.zannonibroker.it

Elenco siti assicurazioni false online Aprile 2021

www.abbruzzeseassicurazioni.com

www.eubrokers.org

www.alema-broker.it

www.facile-ti-assicura.it

www.assicuraauto.com

www.pronto-polizze.com

www.assicurazionirubino.com

www.studio-assicurazioni.eu

www.assitemporanea.com

www.venezianiassicurazioni.com

www.bianchibroker.com

www.agenzia-virga.it

www.reale-assicurazioni.com

www.assicurazioneveloceonline.it

www.6-sicuro.com

www.assicurazionisprint.com

www.speed-insurance.com

www.brunelliassicurazioni.com

www.tbroker.net

www.facile-rca.com

www.zanardiassicurazioni.com

www.fast-assicurazioni.com

Elenco siti assicurazioni false online Marzo 2021

www.chiedioraonline.com

www.maassicurazioni.net

www.risparmilatuapolizzaauto.com

www.24hassicuraonline.com

www.b-one-assicurazioni.it

www.agenziagenovesi.com

www.bbroker.online

www.assicurafacile-online.com

www.broker-russino.it

www.assicurafacileonline.com

www.cutronerc.it

www.assicurazione-facile.com

www.gruppoloisrl.com

www.assiautorca.com

www.assicuraboni.it

www.dipietrorca.com

www.eurovita-broker.com

www.noi-assicuriamo.com

www.unideaassicurazioni.com

Elenco siti assicurazioni false online Febbraio 2021

www.agenzialepre.com

www.latorreassicurazioni.com

www.assicurazioniveloci.com

www.masterinsurance.it

www.boncompagniassicura.eu

www.misters-brokers.eu

www.confronta-polizze.com

www.onebroker.eu

www.damianiassicura.it

www.preventivatorerca.com

www.easy-broker.it

www.rindibroker-rca.it

www.fastbroker.it

www.segugioassicurazionionline.it

www.genoveseassicurazioni.com

www.zurichconnectassicurazioni.com

www.altabroker-rca.com

www.fidelio-assicurazioni.com

www.assi-sheltia.com

www.marianiauto.com

www.assicurazioneautomoto.com

www.preventivatoredirect.com

www.assicurazionisaramilano.com

www.puntobroker.org

www.cantiellobroker.com

www.startassicurazioni.info

www.chiarezzassicura.it

www.vivaldiassicurazioni.com

www.eurovita-assicura.com

Elenco siti assicurazioni false online Gennaio 2021

www.arcobelliassicurazioni.com

www.italia-broker.it

www.assiareafina.com

www.segugioassicurazioni.com

www.boniassicura.it

www.studio-genovesi.com

Elenco siti assicurazioni false online Dicembre 2020

www.alemabroker.it

www.assicurazioni-timebroker.com

www.altabroker-rca.it

www.ilpreventivatore.com

www.assicurafacilerca.com

www.int-ass.com

www.assicurazioniprimaonline.com

www.talamobroker.com

www.assicurazioniarca.com

www.puntobroker.net

www.bbroker.net

www.sempliceassicurare.com

www.chiedianoichiamaora.com

www.studio-rea.com

www.mondoautoassicurazioni.it

www.uberti-assicurazioni.com

www.prato-brokers.eu

www.valente- assicurazioni.com

www. prontobroker.org

Elenco siti assicurazioni false online Novembre 2020

www.agenzia-bardelli.com

www.arrighiassicurazioni.com

www.assicurazionihdi.com

www.cercoassicurazioni.com

www.egiapolizza.com

www.prontobroker.it

www.smart-broker.org

www.venetobrokers.com

www.zt-broker.com

www.acm-insurance.com

www.bl-broker.com

www.aiss-insurance.com

www.geniodirect.com

www.assicuraorarca.com

www.iltuoassicuratoreonline.com

www.assicurazioneperte.com

www.mansuttibroker.cloud

www.assicurazioniconnoi.com

www.mister-broker.it

Elenco siti assicurazioni false online Ottobre 2020

www.assicristallo.com

www.assicuriamolla.com

www.brokerabruzzese.com

www.dimensionebroker.com

www.procentese-assicurazioni.it

www.rcafacile.com

www.agenzia-ducale.com

www.filodirettoassicuratori.com

www.ideabroker.net

www.mansuttibroker.eu

www.motoassicura.it

www.smart-broker.it

www.venetobrokers.site

www.biomediaassicura.com

www.global-service.site

www.rctemporanea.eu

Elenco siti assicurazioni false online Settembre 2020

www.agv-brokers.com

www.biomediaassicurazioni.com

www.assione.net

www.mansuttibroker.net

www.assirubino.com

www.vivaldibrokers.com

www.a3capital-assicurazioni.com

www.abm-assicurazioni.com

www.assione.org

www.pegaso-assicurazioni.com

www.rctemporanea.it

www.albaassicurazioni.it

www.assicurarcaonline.it

www.assicurazionircaonline.com

www.assicurazionivitale.com

www.polizzareali.it

www.sempliceassicurazione.it

www.vivaldibroker.com

Elenco siti assicurazioni false online Agosto 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.alibroker.net

www.mansutti-broker.com

www.rca-polizza.com

www.sheltiaassicura.site

www.albertiniassicurazioni.com

www.greenassicurazioni.it

www.sicurezza-broker.com

www.aronaassicurazioni.com

www.brokerbressan.site

www.cremoneseassicurazioni.com

www.polizzarc.com

www.sheltiaassicura.com

www.sicurezzabrokere.com

www.subitoassicurarca.com

www.assicurati-ora.it

www.assitime.eu

www.gabellarca.com

Elenco siti assicurazioni false online Luglio 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

ww.abbiatirca.com

www.assitime.org

www.facileassicurazione.info

www.soroassicurazioni.online

www.unicapoint.com

Elenco siti assicurazioni false online Giugno 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.assicuratiora.site

www.direct-attiva.site

www.genesibroker.it

www.giara-assicurazioni.com

www.morroneassicura.it

www.acam-broker.com

www.assicuraconnoi.com

www.assicurarca.com

www.assiparma.com

www.facileassicura.oneminutesite.it

www.manzoni-assicurazioni.com

www.valentiniassicura.com

Elenco siti assicurazioni false online Maggio 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.2m-assicurazioni.com

www.polatoassicurazione.com

www.bergnassicura.com

www.polizzerca.net

www.economyassicura.com

www.veraassicurazione.com

Elenco siti assicurazioni false online Aprile 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

Aautomotorca.8b.io

www.italbroker.online

www.arcadeassicurazioni.it

www.lombardia-assicurazioni.eu

www.assicuratempo.com

www.milano-brokers.it

www.assicuratiora.com

www.online-assicurazione.it

www.assicurazionemolisana.com

www.paganelliassicurazioni.com

www.assicurazioni-leone.site

www.palombinibroker.com

www.assigeneral.it

www.rcrisparmio.it

www.direct-attiva.com

www.veroassicura.com

www.goldassicura.com

Elenco siti assicurazioni false online Marzo 2020

Come riporta l’Isvap, la distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Attenzione: le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

www.abcassicura.com

www.lombardiaassicurazioni.eu

www.agenzia-steffano.com

www.manzoniassicuratori.com

www.aleabroker.com

www.mediassicurazioni.com

www.amicoassicurazioni.it

www.monteleoneassicurazioni.com

www.aquilaniassicurazioni.com

www.polizzatempos.it

www.assi-attiva.it

www.primassicurazione.com

www.assicuratemporanea.it

www.rca-expert.com

www.assicuratizurich.it

www.rcaself24.it

www.assicurazionegenialrca.com

www.rc-polizza.it

www.assicurazionimorini.com

www.remaggioassicura.it

www.bassi-assicurazioni.it

www.sicurezzabroker.com

www.broker-assurance.eu

www.spaccini-broker.com

www.linearassicura.com

www.swissass.online

Elenco siti assicurazioni false online Febbraio 2020

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

WWW.APOLLOASSICURAZIONI.IT

WWW.ASSICURAFACILE.ORG

WWW.ASSICURAONLINE.COM

WWW.ASSICURATI24H.COM

WWW.ASSICURAZIONIRCAPERTE.COM

WWW.ASSIFACILE.COM

WWW.ASSIVI-ASSICURAZIONI.COM

WWW.CAPUANIASSICURAZIONI.COM

WWW.FELIXASSICURA.EU

WWW.GAMMABROKER.NET

WWW.GEMINI-ASSICURAZIONI.COM

WWW.GENERTELASSICURA.COM

WWW.GRUPPOASSICURAZIONI.IT

WWW.MITICAASSICURAZIONE.IT

WWW.PRONTO-SERVICE.IT

WWW.RAPIDOASSICURAZIONI.IT

WWW.RCPOLIZZA.INFO

WWW.RCPOLIZZA.NET

WWW.RICCHIASSICURAZIONI.COM

WWW.SIASSICURA.IT

WWW.SICUREZZABROKER.IT

WWW.SPIGONARDOASSICURA.IT

WWW.STUDIOBOSIOASSICURATORI.IT

WWW.TEMPORANEA.NET

Elenco siti assicurazioni false online Gennaio 2020

Le polizze ricevute dai clienti tramite questi siti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

WWW.ASSIASSICOVER.IT

WWW.GOLDASSICURA.COM

WWW.ASSICURAQUI.IT

WWW.LATEMPORANEA.NET

WWW.DIRECTASSICURAZIONE.COM

WWW.QUIXABROKERASSICURA.COM

Elenco siti assicurazioni false online 2019

Qui sotto l’elenco dei siti irregolari segnalati dall’Isvap durante l’anno.

Elenco siti assicurazioni false online Dicembre 2019

www.assicuralatemporanea.com: sito internet irregolare

www.assicurazioniabaco.it: sito internet irregolare

www.globaleassicura.it: sito internet irregolare

www.assicurazionecolombo.it: sito internet irregolare

www.misterpolizza.com: sito internet irregolare

www.brokerassicurazioni.net: sito internet irregolare

www.feniceassicura.it: sito internet irregolare

www.myassicurazione.net: sito internet irregolare

www.categoriabreve.eu: sito internet irregolare

www.onebrokerassicurazioni.it: sito internet irregolare

www.facileassicura.com: sito internet irregolare

www.polizzadiretta.eu: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Novembre 2019

www.vertiassicura.it: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Ottobre 2019

www.polizzafacile.net: sito internet irregolare

www.prontopolizza.online: sito internet irregolare

www.assicurafacile.net: sito internet irregolare

www.assicurazionimancini.com: sito internet irregolare

WWW.DELTABROKER.NET: sito internet irregolare

WWW.PRONTOASSICURAZIONI.EU: sito internet irregolare

WWW.KINGASSICURA.COM: sito internet irregolare

WWW.POLIZZASICURA.ORG: sito internet irregolare

WWW.ASSICURAVELOCE.IT: sito internet irregolare

WWW.ASSICURAZIONIMONTELLA.COM: sito internet irregolare

WWW.CLICKANDGO.ONLINE: sito internet irregolare

WWW.ASSICURALARCA.IT: sito internet irregolare

WWW.VETTIASSICURA.IT: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Settembre 2019

www.pintobroker.com: sito internet irregolare

www.polizza24.eu: sito internet irregolare

WWW.ASSICURAZIONIRANIERI.COM: sito internet irregolare

WWW.CONTIASSICURAZIONI.COM: sito internet irregolare

WWW.ASSICURALATUARCA-AUTO-MOTO.COM: sito internet irregolare

WWW.ASSICURAZIONITORO.IT: sito internet irregolare

WWW.AXAPOINTITALIA.IT: sito internet irregolare

www.assicuratisicuri.com: sito internet irregolare

www.polizzainrete.com: sito internet irregolare

www.polizzagenius.com: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Agosto 2019

www.assicurazionifutura.net: sito internet irregolare

www.agenzia-assicurativa.com: sito internet irregolare

www.polizzafacile-economicaonline.com: sito internet irregolare

www.polizzepertutti.it: sito internet irregolare

www.polizzaistantanea.it: sito internet irregolare

www.polizzasicura.net: sito internet irregolare

www.flashassicurazioni.it: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Luglio 2019

www.assicuroweb.com: sito internet irregolare

www.assicurarcaonline.com: sito internet irregolare

www.assicura-iltuoveicolo.com: sito internet irregolare

www.amicoassicuratore.com: sito internet irregolare

www.assicurativeloce.net: sito internet irregolare

www.genialbroker.it: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Giugno 2019

www.assicurazionisuper.it: sito internet irregolare

www.polizza24.net: sito internet irregolare

www.prontopolizza.com: sito internet irregolare

www.polizzadiretta.net: sito internet irregolare

www.assicurazionisicure.it: sito internet irregolare

www.mininiassicurazioni.it: sito internet irregolare

www.deapolizze.net: sito internet irregolare

www.levrieriassicurazioni.com: sito internet irregolare

www.valenteassicurazioni.com: sito internet irregolare

Elenco siti assicurazioni false online Maggio 2019

www.marelliassicurazioni.com: sito internet irregolare

www.bertoliniassicurazioni.com: sito internet irregolare

www.assicuraconpiusoluzioni.com: sito internet irregolare

www.assicurazionetemporanea.eu e www.assicuratiqui.com: siti internet irregolari

www.globalassicura.it : sito internet irregolare ancora online

www.tremassicurazioni.eu: sito

Elenco siti assicurazioni false online Aprile 2019

www.assicurazionifacili.org: sito internet irregolare

www.assicurazionibreve.com: sito internet irregolare

www.adriaticaassicurazioni.it: sito internet irregolare ancora online

www.motoplatinumassicurazioni.it: sito internet irregolare ancora online

www.mondopolizze.com: sito internet irregolare adesso offline

dataComunicato 5 aprile 2019www.prontopolizza.org: sito internet irregolare ancora online

www.assicurazionegiusta.com: sito internet irregolare ancora online

www.motoplatiniumassicurazioni.com: sito internet irregolare oggi offline

www.directassicurazioni.com: sito internet irregolare ancora online

Elenco siti assicurazioni false online Marzo 2019

Elenco dei siti segnalati da IVASS

www.brokerissimo.net – sito internet irregolare ancora online.

Il sito “www.brokerissimo.net” riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari ma del tutto estraneo alle attività svolte tramite il sito medesimo.

Il sito “www.brokerissimo.net” riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari ma del tutto estraneo alle attività svolte tramite il sito medesimo. www.assicuraqui.com – sito internet irregolare ancora online.

Nelle comunicazioni alla clientela, il sito www.assicuraqui.com utilizza l’identità di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico – RUI, ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo.

Nelle comunicazioni alla clientela, il sito www.assicuraqui.com utilizza l’identità di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico – RUI, ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo. www.agenzia-apreagrupposara.com – sito internet irregolare ancora online.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il sito internet www.agenzia-apreagrupposara.com ad opera di una sedicente agenzia “Polizze online Aprea Assicurazioni” è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Nelle comunicazioni alla clientela è risultata utilizzata l’identità di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo

La distribuzione di polizze assicurative tramite il sito internet www.agenzia-apreagrupposara.com ad opera di una sedicente agenzia “Polizze online Aprea Assicurazioni” è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Nelle comunicazioni alla clientela è risultata utilizzata l’identità di un intermediario regolarmente iscritto nel Registro Unico ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo www.parisiassicurazioni.com – sito internet irregolare ancora online.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. www.mondoassicurazioni.net – offline

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Nel sito indicato il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari – RUI, tenuto dall’IVASS, di un intermediario regolarmente iscritto, ma del tutto estrano alle attività svolte tramite il sito in questione.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Nel sito indicato il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari – RUI, tenuto dall’IVASS, di un intermediario regolarmente iscritto, ma del tutto estrano alle attività svolte tramite il sito in questione. www.europolizze.it – offline

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari. www.assiprime.it – sito internet irregolare ancora online.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito utilizza i segni distintivi di un broker, regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false ed i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito utilizza i segni distintivi di un broker, regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, ma del tutto estraneo alle attività svolte dal sito medesimo. www.temporaneainsurance.it – offline

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito utilizzava il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari – RUI, tenuto dall’IVASS, di un intermediario regolarmente iscritto, ma del tutto estrano alle attività svolte tramite il sito in questione. L’intermediario ha 27segnalato i fatti all’Autorità Giudiziaria.

La distribuzione di polizze assicurative tramite il suddetto sito è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Il sito utilizzava il numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari – RUI, tenuto dall’IVASS, di un intermediario regolarmente iscritto, ma del tutto estrano alle attività svolte tramite il sito in questione. L’intermediario ha 27segnalato i fatti all’Autorità Giudiziaria. www.zurichassicura.it

www.assicuratipergiorni.com

www.directlinerca.com

www.carsinsurance2000.it

www.assicuratriceunione.it

Elenco siti assicurazioni false online 2018

Il quotidiano Il Mattino ha pubblicato l’elenco che riportiamo qui sotto, con la lista dei siti di assicurazioni false online posti sotto sequestro.

Alcuni di questi erano già noti dal 2015, come StudioBovio.com e Assipuntodrive.com, per i quali l’Ivass aveva di fatto comunicato la commercializzazione di polizze emesse da un intermediario non autorizzato.

galloassicurazion.com

studiobovio.com

assipuntodrive.com

assitempo.net

aronabroker.it

guidiassicura.it

assicuratargaprova.it

andiassicura.net

marottaweb.com

reassicurazioni.it

polizzatemporanea.net

perrottabroker.it

martiniassicura.com

ferrarisassicurazioni.com

morettiassicurazion.com

subitoassicura.com

perrottabroker.com

genia/assicura.com

ferrarisassicurazioni.com

subitoassicura.com

martiniassicura.com

genialassicura.com

morettiassicurazioni.com

reportinterno.com

perrottabroker.com

rcatemporanea.com

Elenco siti assicurazioni false online segnalate da Ivass

L’Istituto di Vigilanza ha segnalato la commercializzazione di polizze rc auto tramite siti internet non sicuri. Qui sotto l’elenco, la maggior parte non sono più raggiungibili. L’elenco completo aggiornato è scaricabile sul sito Ivass.

www.playitalia.eu

www.assicurazione5gglowcost.it

www.mediabrokerline.com

www.emissione5giorni.com

www.polizza5giorni.it

www.privatimport.it

www.autotranzit.it

www.tranzitior.it

www.playitalia.it

www.rca5giorni.com

www.galloassicurazioni.com

www.assipuntodrive.com

www.studiobovio.com

www.consulenzeeservizionline.com

www.sutherlandinsuranceit.com

www.brokeriamo.it

www.assicurazioni-temporanee.it

www.assicurazioni-temporanee.net

www.astaassicurativa.it

www.contibroker.it

www.assicurazionibrevi.it

www.agenziaconti.it

www.assitempo.it

www.guidiassicura.it

www.assicurazionitemporaneeonline.webnode.it

www.leoneassicurazione.com

www.assicurazionileoni.it

www.agenziaferrero.com

www.aronabroker.it

www.assicurazionidiamante.it

www.assicurazionesenese

www.assicurazionigalbusera

www.marottabroker.it

www.assieuropa.it

www.assicurazionereale.it

www.assicurazionidirectonline.it

www.easyassicura.net

www.assitempo.net

www.marottaonline.com

www.assisolution.net

www.polizza4mesi.com

www.reassicurazioni.it

www.assicurazionivittoria.it

www.milanoassicurazioni.info

www.siamosicuri.com

www.siamosicuri.org

www.studiobovio.net

www.bovioassicurazioni.net

www.linceassicurazioni.it

www.polizze5giorni.com

www.marottaweb.com

www.assicuralasubito.it

www.assicuralasubito.com

www.reassicurazioni.link

www.euras-assicurazioni.com

www.assicurazionereale.com

www.assicurazioniprati.it

www.polizzetemporaneecosta.it

www.genioassicurazioni.com

www.miaassicurazione.it

www.uniquastudio.it

www.piugaranzieassicurazioni.it

www.liberoassicurazioni.com

www.expressassicurazioni.it

www.assicurazionimarina.it

www.giapassicurazioni.com

www.ferrarisassicurazioni.it

www.bolognesiassicurazioni.it

www.coperturaveicolo.it

www.assicurazioniriccio.com

www.europeaassicurazioni.it

www.assicurazionimonte.it

www.serenaassicurazioni.com

www.polizzetemporanee.it

www.piottibroker.it

www.barattiniassicurazioni.it

www.landiassicura.it

www.martiniassicura.it

www.uniquassicurazioni.com

www.guidiassicura.net

www.assicurazione5giorni.it

www.assicurazioneannuale.it

www.assicuratargaprova.it

www.assitemporanea.it

www.facileassicurazioni.com

www.miassicurazioni.com

www.italiaassicurazioni.it

www.blbroker.it

www.assicurazionidirect.it

www.bozzanobroker.it

www.fedeassicurazioni.com

www.assicurazionivigorosi.com

www.perrottabroker.it

www.petti-rosso.it

www.assicurazionispeed.it

www.martiniassicura.com

www.assiroyal.it

www.asstemporanea.com

www.zeniservice.it

www.genialass.com

www.itavivassicurazioni.com

www.ariaassicura.it

www.quixass.com

www.assicuratricevobis.com

www.agenziadiva.com

www.assicuratriceagusta.com

www.perrottabroker.com

www.ferrarisassicurazioni.com

www.barattiniassicurazioni.com

www.assicurazioniquixa.it

www.rcatemporanea.com

www.assicurazioni-temporanee.jimdosite.com

www.assicurazioniadriatica.it

www.morettiassicurazioni.com

www.assicurazioniquionline.it

www.conteassicurazioni.com

www.principeassicurazioni.com

www.gioiassicurazioni.com

www.assidiamante.com

www.feliciesicuri.it

www.insiemesicuri.it

www.noiassicurazioni.it

www.prontopolizza.eu

www.economyassicurazioni.com

www.terzibroker.com

www.tokioassicurazioni.com

www.assicurazionivittori.com

www.latemporanea.com

www.brokertorino.com

www.mondialassicurazioni.com

www.geckobroker.it

www.falcobroker.it

www.delmonteassicurazione.com

www.assicurazione-airone.it

www.admiraassicurazionionline.com

www.genialitaly.com

www.assicurazionivera.com

www.onlineassicurazione.com

www.sceglipolizza.com

www.assicremonini.it

www.amissimassicurazioni.com

www.pastoreassicurazione.com

www.assicurazioniquadra.it

www.agenziaabrami.com

www.assicurazionisangiorgio.com

www.newassicurazioni.com

—–

