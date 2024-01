Yamaha MT-09 SP 2024: la Hyper Naked per divertirsi in pista

Yamaha MT-09 SP 2024, la Hyper Naked di Iwata si rinnova per essere ancora più divertente e performante tra i cordoli dei circuiti.

Sarà disponibile in primavera inoltrata le nuova Yamaha MT-09 SP 2024, la nuova versione della Hyper Naked di Iwata che dal primo modello ha rivoluzionato il proprio segmento. Il modello 2024 festeggia il suo decimo anniversario con una nuova scocca che amplifica la sensazione dell’inconfondibile accelerazione del motore tre cilindri. La MT-09 SP MY 2024 porta inoltre in dote sospensioni e freni perfezionati, un look e finitura esclusivi, oltre alla tecnologia e all’elettronica ottimizzata per sfruttarla tra i cordoli.

Tuttavia, la MT-09 SP 2024 è dotata di nuove modalità Yamaha Ride Control (YRC) che consentono ai piloti di massimizzare le prestazioni del motore CP3 da 890 cc, scegliendo le caratteristiche di potenza del motore e modificando il grado di assistenza dei vari sistemi elettronici di assistenza (Sistema di controllo trazione, Sistema di controllo dello slittamento, ecc.). E’ infatti possibile scegliere tra le modalità SPORT, STREET e RAIN, con l’opportunità di mettere a punto altre due impostazioni “CUSTOM”.

L’MT-09 SP prevede esclusivamente l’aggiunta delle modalità TRACK alle impostazioni YRC, permettendo al pilota di personalizzare quattro modelli in più per adattarsi a determinate situazioni nel circuito o in condizioni particolari. Le singole modalità TRACK consentono setting più sofisticati e specifici, compresa la possibilità di scegliere tra due funzioni di Gestione del freno motore (EBM) e la possibilità di modificare il livello del Controllo freni (BC). Inoltre, i piloti hanno anche la possibilità di togliere l’ABS al posteriore per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista.

Ogni modalità può essere modificata e impostata direttamente nel menu del quadro strumenti o utilizzando l’app MyRide gratuita su smartphone prima di essere trasmessa alla MT-09 SP, dove i piloti possono passare da una modalità all’altra senza alcuno sforzo utilizzando le nuove funzioni per la strumentazione. Il tutto gestibile dal nuovo display TFT da 5″ a colori che offre informazioni come il cronometro e altri dettagli incentrati sulla pista.

Yamaha MT-09 SP 2024: dotazioni al top

L’introduzione delle nuove pinze monoblocco Brembo Stylema perfezionano le prestazioni in frenata con le tecnologie più avanzate della famosa azienda italiana. Le pinze Stylema presentano un pistone e un’area della pastiglia dei freni più snelli rispetto alle pinze tradizionali, oltre ad essere più leggere e rigide e a offrire un maggiore controllo in frenata. Inoltre, i pistoncini con diametro maggiore sono stati adottati per aumentare le forze di frenata, permettendo ai piloti della MT-09 SP di sperimentare un livello superiore di prestazioni.

Le esclusive sospensioni premium SP garantiscono inoltre una sensazione di maneggevolezza e precisione a livello Supersport nella categoria delle Hyper Naked. La forcella KYB da 41 mm con rivestimento DLC dotata di una finitura color oro è regolabile per il precarico, il ritorno e lo smorzamento della compressione. Il mono ammortizzatore Öhlins presenta una molla più dura che offre una stabilità straordinaria durante la guida sportiva. Inoltre, le caratteristiche di smorzamento sono state perfezionate per migliorare il livello di comfort durante la guida.

La MT-09 SP è la prima Hyper Naked dotata dello Smart Key System di Yamaha. Il motore viene avviato premendo e girando il nuovo interruttore principale, ma la Smart Key deve trovarsi all’interno di un raggio d’azione specifico, ad esempio nella tasca del pilota. Il nuovo interruttore è dotato anche di un’opzione di blocco e sblocco del tappo del serbatoio carburante.

Yamaha MT-09 SP 2024: colori, disponibilità e prezzi

La nuova MT-09 SP, in versione standard o depotenziata da 35 kW, saranno disponibili nell’esclusivo colore Icon Performance, a partire da maggio 2024 al prezzo di listino 13.099 euro f.c.

—–

—–

Qui il canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD