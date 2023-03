Cos’è una Smart Key e come funziona: la guida completa

La smart key per automobile è una delle tecnologie più innovative nel settore delle quattro ruote. La sua capacità di sbloccare le portiere e avviare il motore senza il bisogno di una chiave fisica offre maggiore comodità e sicurezza ai guidatori.

In questo articolo, esploreremo cos’è e come funziona la smart key e i suoi vantaggi e svantaggi rispetto alle chiavi tradizionali. Infine, daremo qualche consiglio su come utilizzare al meglio la smart key per automobile per la sua manutenzione e sicurezza.

INDICE

Cos’è una smart key per automobile

La smart key per automobile, detta anche chiave intelligente, è una tecnologia che consente di aprire direttamente portiere e bagagliaio, e di accendere il motore senza dover inserire la chiave. Basta avere la smart key in tasca per sbloccare la chiusura quando ci si avvicina alla vettura premendo un bottone sulla portiera.

Quando si deve mettere in moto, invece, è sufficiente avere la chiave a bordo e premere il pulsante Start. Nelle auto più moderne e tecnologiche, la smart key può anche servire per parcheggiare l’auto a distanza.

Come funziona una smart key

La smart key per automobile si differenzia al classico telecomando, perchè non richiede lo schiacciamento di alcun tasto, bensì è dotata di un generatore di onde radio, che vengono inviate verso l’auto a bassa frequenza quando ci si avvicina alla maniglia della portiera o al bagagliaio e, di fatto, sbloccano il fermo.

Per il baule, la tecnologia può essere ancora evoluta e consentire di aprire il portellone con un movimento del piede e caricare agevolmente i bagagli anche quando si hanno le mani occupate. In questo caso di parla di hands free access e la chiave intelligente diventa quasi un vero e proprio accessorio di comfort per il bagagliaio.

Naturalmente un sistema di sicurezza fa sì che quando ci si trova a oltre 10 centimetri di distanza dall’auto il dispositivo non funziona.

Smart Key per automobile: vantaggi e svantaggi

La smart key è una tecnologia che sta diventando sempre più comune nelle auto moderne. Il sistema di accesso senza chiave offre molti vantaggi, ma ci sono anche qualche svantaggio.

Uno dei principali vantaggi della smart key è la sua comodità. Il conducente non deve più cercare la chiave fisica per accedere all’auto, ma può semplicemente avere la chiave intelligente on sé e il sistema riconoscerà la sua presenza. Un fattore rende l’accesso all’auto molto più veloce, soprattutto quando si hanno le mani occupate con borse o altri oggetti.

Tra gli svantaggi, oltre al costo elevato della sostituzione o riparazione della chiave in caso di smarrimento o guasto, i sistemi smart key possono essere vulnerabili agli hacker, che potrebbero riuscire ad accedere al veicolo senza necessità della chiave fisica. A proposito, ecco i nostri consigli per difendersi dai furti. Tuttavia, la maggior parte dei Costruttori ha implementato misure di sicurezza per prevenire questo tipo di attacchi.

Come utilizzare al meglio la smart key per automobile

Uno dei principali consigli per utilizzare al meglio la smart key per automobile è quello di tenere d’occhio la durata della batteria. Solitamente l’auto segnala quando la batteria della chiave intelligente si sta esaurendo e, quando accade, occorre cambiarla in fretta per evitare di trovarsi di fronte a un sistema che non funziona.

Un altro consiglio, trattandosi di un dispositivo, è quello di non alloggiare la smart key in posti dove potrebbe sporcarsi, subire colpi o essere esposta a temperature troppo fredde o troppo calde.

Consigli per la manutenzione e la sicurezza della smart key per automobile

La smart key è un dispositivo che non richiede particolare manutenzione se non attenzione nel maneggiarla e, come detto prima, sostituire la batteria quando è il momento. Per garantire la sicurezza della smart key, un piccolo consiglio è quello di tenerla lontana da portiere e finestrini per evitare che il loro codice possa essere manomesso dall’esterno.

Ancora meglio se si riesce a riporla in un contenitore di metallo, oppure se l’auto prevede un luogo sicuro per allocare la chiave intelligente: in questo modo, oltre ad evitare gli hackeraggi, si protegge il dispositivo da eventuali colpi.

Conclusioni

In conclusione, la smart key per auto è una tecnologia che consente di ottenere maggiore comfort e agevolare la vita quando si sale a bordo, si accende o, addirittura, si parcheggia la vettura.

Essendo un device, occorre prestare qualche attenzione al suo utilizzo, ma crediamo che chi oggi usa abitualmente una chiave intelligente difficilmente tornerebbe all’utilizzo quotidiano della chiave tradizionale.

