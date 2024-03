Mazda: per la neutralità climatica non c’è solo l’elettrico

L’impegno di Mazda verso la neutralità climatica è un impegno che la casa giapponese ha preso verso la sostenibilità ambientale nell’industria automobilistica. Un obiettivo che non solo si concentra sull’innovazione dei prodotti per ridurre le emissioni durante l’uso dei veicoli, ma si estende anche alla fase di produzione, considerando l’intero ciclo di vita dei veicoli.

Abbiamo avuto modo di conoscere da vicino il modo di affrontare la questione ambientale da parte di Mazda in incontro con la stampa italiana. Si tratta ovviamente di un argomento complesso, dalle varie sfaccettature, che cerchiamo qui di riassumere, perdendo forse un po’ della narrazione ma fissando i punti chiave dell’approccio della casa di Hiroshima.

Da una parte c’è la convinzione che l’adozione di pratiche sostenibili nella produzione e l’impiego di materiali riciclabili siano fondamentali per ridurre l’impatto ambientale complessivo. Azioni non solo contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio, ma possono anche ridurre la dipendenza da risorse non rinnovabili e promuovere l’economia circolare. L’approccio multisoluzione di Mazda alla mobilità sostenibile riflette un impegno globale per affrontare le sfide climatiche in modo completo e integrato. Questo approccio comprende l’offerta di soluzioni pratiche e accessibili ai consumatori, garantendo in questo modo che la transizione verso la neutralità climatica sia realistica e inclusiva.

La strategia di Mazda: Multi Solution

Mazda si concentra sull’offerta di un’ampia gamma di tecnologie per soddisfare le diverse esigenze di mobilità, con un totale di nove tecnologie distribuite su otto modelli. Queste tecnologie includono varie forme di elettrificazione, come pure l’introduzione di nuovi veicoli completamente elettrici.

Si tratta di un approccio olistico per raggiungere la neutralità delle emissioni di CO2. Quindi non si basa su una singola tecnologia, ma piuttosto considera un mix di diverse soluzioni, tra cui veicoli elettrici, la graduale sostituzione dei carburanti fossili con alternative a zero emissioni e lo sviluppo di carburanti sostenibili come i biocarburanti e i carburanti elettronici. Questo tipo di approccio consente di adattare le tecnologie offerte alle diverse esigenze ed alle fonti energetiche disponibili, sia in termini di valutazione “well-to-wheel” che di Life Cycle Assessment (LCA), che considera l’impatto ambientale delle vetture lungo l’intero ciclo di vita.

La Skyactiv Multi-solution Scalable Architecture è un elemento chiave di questa strategia, consentendo a Mazda di introdurre una vasta gamma di veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici entro il 2025. Questi modelli sono progettati per garantire prestazioni ottimali e consumi ridotti, contribuendo così alla riduzione complessiva delle emissioni di CO2.

E a dimostrazione di ciò, il costruttore giapponese promette di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in tutta la sua catena di fornitura entro il 2050. Quindi, aggiungiamo noi, non la “semplice” idea di adottare auto elettriche, come imposto dalla UE, ma allargando il discorso alla filiera completa. Il tutto mantenendo al contempo il piacere di guida distintivo associato al marchio.

Le tecnologie messe in campo da Mazda

Iniziamo a citare tra le tecnologie più recenti sviluppate, il nuovo motore Diesel montato sulla CX-60, che offre la potenza e la coppia necessarie per viaggi lunghi con consumi contenuti. Per i veicoli elettrici, come la MX-30, Mazda sta sviluppando la Skyactiv EV Scalable Architecture, che sarà utilizzata per una serie di modelli di diverse dimensioni e tipologie di carrozzeria.

La strategia Multi-solution include anche altre soluzioni tecnologiche innovative, come la MX-30 R-EV con power generator, che estende il range chilometrico utile per chi vive in aree con infrastrutture di ricarica limitate, l’ibrido leggero per modelli come la CX-30 e il Full Hybrid per vetture dedicate all’uso urbano, come la Mazda2 Hybrid.

Vediamole in dettaglio:

e-Skyactiv EV: Questa propulsione elettrica è progettata per un utilizzo cittadino ed offre un’esperienza di guida silenziosa e fluida. Utilizza batterie agli ioni di litio e un motore elettrico, offrendo una buona autonomia e una ricarica rapida.

e-Skyactiv R-EV: Si tratta di un ibrido plug-in in serie, che offre un’autonomia elettrica per gli spostamenti quotidiani e un motore a benzina come generatore, da usare come opzione aggiuntiva per i viaggi più lunghi. È concepito per ridurre l’ansia da autonomia e garantire una mobilità ecologica.

Full Hybrid: Questa tecnologia ibrida combina un motore a benzina con un potente motore elettrico e una batteria agli ioni di litio. È progettata per un utilizzo prevalentemente cittadino, offrendo un equilibrio ottimale tra efficienza e prestazioni.

e-Skyactiv PHEV: Questa tecnologia ibrido parallelo è ideale per auto di medie e grandi dimensioni, offrendo un’ampia autonomia elettrica e una varietà di modi di utilizzo. È concepita per un utilizzo urbano, misto e autostradale, garantendo consumi ed emissioni ridotti.

e-Skyactiv X: E’ un motore che combina i vantaggi dei motori diesel con quelli dei motori a benzina, offrendo prestazioni elevate e consumi ridotti. È ideale per vetture di medie dimensioni e per un utilizzo su percorsi misti.

Skyactiv G: Una tecnologia che comprende una classe di motori a benzina che offrono alte prestazioni e consumi ridotti grazie a una serie di innovazioni progettuali. È adatta a una varietà di vetture, dalla city car alle sportive.

e-Skyactiv G: Si tratta di motori ibridi leggeri a benzina ideali per vetture piccole e medie, offrendo un equilibrio tra economicità, leggerezza e duttilità.

Skyactiv D: Questo motore diesel pulito ed efficiente offre elevate prestazioni e consumi ridotti grazie a un rapporto di compressione ottimizzato. È ideale per vetture medio-grandi e per un utilizzo su percorsi misti e autostradali.

L’esperimento con l’auto Zekken 55 Mazda2 Bio Concept dimostra l’impegno della casa automobilistica nell’esplorare fonti di energia alternative, come il biodiesel, contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Su quali modelli sono utilizzati?

Abbiamo parlato di tecnologie, vediamo allora per ogni modello quale motore è disponibile:

MX-5 Motore Skyactiv-G da 2.0 litri, 184 CV Motore Skyactiv-G da 1.5 litri, 132 CV

Mazda2 Motore Skyactiv-G da 1.5 litri, 75 CV Motore e-Skyactiv G da 1.5 litri, 90 CV Full hybrid (HEV) da 1.5 litri, 116 CV

CX-5 Motore Skyactiv D da 2.2 litri, 150 CV e 184 CV Motore e-Skyactiv G da 2.0 litri, 165 CV

CX-30 Motore e-Skyactiv G da 2.0 litri, 122 CV e 150 CV Motore e-Skyactiv X da 2.0 litri, 186 CV

Mazda3 Motore e-Skyactiv X da 2.0 litri, 186 CV Motore e-Skyactiv G da 2.0 litri, 122 CV e 150 CV

CX-60 Motore e-Skyactiv D da 3.3 litri, 200 CV e 249 CV Motore e-Skyactiv PHEV da 2.5 litri, 327 CV

MX-30 Motore e-Skyactiv R-EV, batteria 17,8 kWh, 170 CV Motore e-Skyactiv EV, batteria 35,5 kWh, 145 CV



Non c’è solo l’elettrico

Mazda riconosce che l’obiettivo di una mobilità a zero emissioni di CO2 richiede un approccio completo e diversificato. L’azienda crede fermamente che non ci sia una sola tecnologia che possa risolvere completamente il problema, ma piuttosto che sia necessario considerare tutte le opzioni disponibili. Questo approccio comprende l’offerta della tecnologia adeguata al cliente e al contesto economico-sociale in cui viene utilizzata.

Per raggiungere la neutralità climatica, Mazda si impegna a ridurre le emissioni di CO2 di ciascun veicolo. Questo impegno si articola su due fronti complementari: da un lato, l’adozione di veicoli completamente elettrici per sostituire quelli a combustione interna e, dall’altro, la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con combustibili a emissioni zero, sia nei motori esistenti che in quelli elettrificati.

Mazda continua a elettrificare la propria gamma, sviluppando contemporaneamente tecnologie avanzate per i motori a combustione interna. Investe nell’adozione di combustibili sostenibili come i biocarburanti avanzati e gli e-fuel, contribuendo così alla riduzione complessiva delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico.

