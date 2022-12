Il bonus colonnine elettriche 2023 è l’agevolazione dedicata a persone fisiche e imprese in modo da incentivarle ad installare infrastrutture di ricarica per veicoli a batteria presso le proprie sedi. Si tratta di un contributo in conto capitale, erogabile fino al’80% della spesa totale.

Il bonus colonnine elettriche è nuovo e aggiuntivo tassello nel piano del governo italiano per la cosiddetta “transizione ecologica”, la quale oltre ai bonus edilizi (ben più importanti e urgenti) passa anche attraverso la mobilità elettrica.

Bonus colonnine elettriche 2023: a chi si rivolge il fondo?

Il governo ha stanziato 40 milioni di euro per il bonus colonnine elettriche. Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha esteso gli sconti fino a Dicembre 2023, quindi nessun problema relativamente alle date stabilite in precedenza.

Il bonus colonnine elettriche 80%, spetta a tutte le persone fisiche entro il tetto di spesa fissato a 1.500 euro per singolo beneficiario, ma anche ai condomini, e in questo caso il tetto di spesa è di di 8.000 euro. Attenzione, perchè di parla di infrastrutture di potenza standard, ovvero minori di 22 kW.

Considerando che costo per l’acquisto di una stazione di ricarica wallbox è attorno ai 600/1.300 euro, a cui di deve aggiungere l’installazione che varia dai 300 ai 500 euro, grazie al bonus è possibile ridurre la spesa effettiva a 300 euro circa.

Il valore del bonus



Abbiamo detto che per gli utenti domestici è riconosciuto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, con un limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Invece per i condomini, il limite di spesa aumenta ad 8.000 euro, quando la posa in opera è effettuata nelle parti comuni degli edifici condominiali.

In sintesi:

80% di sconto fino a un massimo di 1.500 euro a persona, per le stazioni di ricarica domestiche;

fino a un massimo di a persona, per le stazioni di ricarica domestiche; 80% di sconto fino a un massimo di 8.000 euro a condominio, per le stazioni di ricarica condominiali.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!