Traffico da bollino rosso per i ponti di primavera 2024. Il piano di viabilità Anas prevede interventi significativi per garantire una circolazione fluida e sicura sulle strade italiane dal 25 aprile al 6 maggio.

In vista dei ponti di primavera, da giovedì 25 aprile a lunedì 6 maggio 2024, Anas ha pianificato una serie di interventi per facilitare la circolazione stradale e autostradale. Un totale di 564 cantieri, pari al 56% dell’intero volume di lavori, saranno sospesi per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti e migliorare la fluidità del traffico. Questa decisione mira a rispondere all’incremento atteso del traffico durante questo periodo festivo.

Il piano prevede una gestione ottimizzata dei 459 cantieri che resteranno attivi, con il rafforzamento della sorveglianza e la predisposizione di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante i giorni di maggiore afflusso, saranno implementate misure speciali per garantire la sicurezza e la continuità nella circolazione. Viabilità Italia ha segnalato bollino rosso per le mattinate di giovedì 25 aprile e per i pomeriggi delle domeniche 28 aprile e 5 maggio, momenti in cui si prevede un’intensificazione dei flussi veicolari.

Le destinazioni più gettonate durante questi ponti includono le grandi città d’arte italiane e le rinomate località balneari. In particolare, si prevedono flussi di traffico intensi verso regioni come Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo. Questi flussi saranno maggiormente concentrati lungo le principali arterie stradali e autostradali, con particolare attenzione ai rientri nelle grandi città nei pomeriggi di domenica.

Per facilitare ulteriormente gli spostamenti, Anas ha disposto la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate di maggiore festività e nei weekend. Questo divieto sarà in vigore dalle 09.00 alle 22.00 di giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio e domenica 5 maggio. Questa misura è essenziale per prevenire ingorghi e mantenere il traffico scorrevole, soprattutto durante i periodi di massimo ritorno verso le città.

Inoltre, viste le previsioni di condizioni meteorologiche variabili nei prossimi giorni, è consigliabile consultare i bollettini della Protezione Civile e seguire scrupolosamente i consigli di viaggio. Gli automobilisti dovrebbero prepararsi a condizioni potenzialmente avverse riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza dagli altri veicoli, procedendo con la massima cautela.

Fonte: Anas

Copyright Image: Sinergon LTD