Passeggiare in aero sui lunghi voli: è consigliabile oppure no?

Le linee guida per camminare un po’ e sgranchirsi in sicurezza durante il volo per prevenire la trombosi venosa. Consigli utili per viaggiatori informati.

Una recente discussione su un noto forum di appassionati di viaggi aerei ha sollevato un’interessante questione riguardante la pratica di passeggiare lungo i corridoi degli aerei per sgranchirsi le gambe durante un volo di lunga durata. Un viaggiatore, volando in business con British Airways, ha notato una cordone che divideva la classe business dall’economica, sollevando qualche dubbio sull’opportunità di utilizzare il corridoio per fare quattro passi.

La preoccupazione principale deriva dal fatto che gli assistenti di volo, consapevoli dei pericoli legati alla turbolenza improvvisa, raccomandano ai passeggeri di rimanere seduti con le cinture allacciate il più possibile. Come giustamente fa notare PYOK, molte compagnie aeree, tra cui Qantas, allo stesso tempo promuovono l’importanza di muoversi durante il volo per prevenire la trombosi venosa profonda (TVP), un coagulo di sangue che può formarsi dopo periodi prolungati di inattività. Qantas, in particolare, incoraggia i passeggeri a camminare lungo i corridoi, ovviamente a condizione che il segnale della cintura di sicurezza sia spento e sia sicuro farlo, con consigli ulteriori su esercizi da fare al proprio posto per ridurre il rischio di TVP.

British Airways condivide raccomandazioni simili, suggerendo ai passeggeri di passeggiare per la cabina per minimizzare il rischio di TVP, oltre a consigliare di alzarsi in piedi vicino al proprio posto per fare stretching. Queste raccomandazioni sono particolarmente rilevanti per i passeggeri considerati a “rischio elevato”, come quelli oltre i 40 anni, in gravidanza, con determinate condizioni mediche o precedenti episodi di TVP.

Le compagnie aeree sottolineano l’importanza di limitare le passeggiate nei momenti in cui è sicuro farlo, evitando i periodi di servizio e prestando attenzione a non ostacolare il passaggio nel corridoio. Durante i voli notturni, è essenziale fare attenzione a non inciampare in ostacoli che potrebbero causare cadute.

Per riassumere la questione, tenendo anche conto delle norme di buona educazione e sicurezza, le compagnie aeree incoraggiano i passeggeri a muoversi con cautela e sgranchirsi un po‘ durante il volo per attivare la circolazione e ridurre il rischio di TVP, dimostrando un saggio tra la sicurezza e il benessere fisico dei viaggiatori.

Copyright Image: Sinergon LTD