Svelato il trucco per messaggiare in aereo quando siete in volo.

Una coppia di tiktoker ha condiviso un trucco ingegnoso per messaggiare in aereo durante un volo con i propri compagni di viaggio. Possibile? Ebbene si.

Sappiamo che quando si sale a bordo, è necessario impostare il telefono in modalità aereo e mantenerlo così fino all’atterraggio, come da istruzioni del personale di bordo. Se è vero che alcune compagnie aeree stanno considerando l’installazione del 5G che consentirà chiamate in volo, oggi dobbiamo attenerci alla regolamentazione attuale. Si, sui voli intercontinentali sono disponibili pacchetti dati Wi-Fi, ma possono essere decisamente costosi.

Hollie Mercedes su TikTok (@holliemercedes), ha condiviso un metodo per comunicare con il proprio partner o amici durante il volo, purché siano presenti sullo stesso aereo. Nel suo video, Hollie mostra come utilizzare AirDrop per inviare messaggi al suo fidanzato durante il volo.

Secondo Hollie, durante il volo era subentrata una certa noia, così ha detto al suo fidanzato di sbloccare il suo telefono e gli ha mandato un messaggio tramite AirDrop. La risposta è arrivata a breve, ed i due hanno continuato a conversare.

Il sistema non è immediatissimo, perchè è necessario creare un file di testo da inviare. Inoltre il trucco usa Airdrop per iPhone, app confinata nel mondo Apple. Per chi usa android sono disponibili diverse alternative ad esempio, LanDrop, AirDroid e Snapdrop. Per questo genere di app, a seconda del funzionamento, è necessario attivare bluetooth, wifi e/o hotspot wifi, operazione possibile solo quando l’aero si trova in quota. E’ possibile che attivando l’hotspot lo smartphone si trovi nella condizione di consumare più batteria del solito, quindi attenzione se a non rimanere con il cellulare scarico.

Questo trucco è utile se quando hai bisogno di comunicare con qualcuno che non è seduto vicino a te, ma nello stesso tempo non vuoi disturbare gli altri passeggeri parlando ad alta voce, o camminando su e giù per l’aereo. A proposito, sapevi che esiste un corrimano nascosto in ogni aereo?

Il video di Hollie è diventato virale, con molti utenti che hanno apprezzato l’idea e commentato positivamente. Attenzione però, date che Airdrop non è una vera e propria app di messaggistica, è consigliabile di fare molta cautela per non inviare accidentalmente a sconosciuti messaggi, o peggio ancora immagini o video, ad altre persone sull’aereo.

Prova questo trucco durante il tuo prossimo volo e divertiti a messaggiare con cui vuoi, ma non dimenticare quali sono i posti migliori in aereo!

