Le migliori app per usare i mezzi pubblici in Italia

Per chi non vuole usare l’auto nelle grandi città, ecco le migliori app per spostarsi con i mezzi pubblici in tutta Italia: da Moovit a Google Maps, fino a Citymapper. Ecco la guida completa.

Le app per usare i mezzi pubblici sono molto utili per chi non vuole spostarsi con l’auto nelle grandi città ed evitare così gli stress da guida nel traffico. Lo sono anche per chi si trova in una città per ragioni turistiche o semplicemente per chi non ha la patente. Milano, Roma, Torino e Firenze sono metropoli ormai completamente coperte dal trasporto pubblico e le applicazioni dello smartphone costituiscono uno strumento prezioso per arrivare alla meta desiderata.

Pressoché tutte sono disponibili sia per IOS sia per Android e sono semplici e intuitive da usare. Ecco, quindi, una guida su quali sono e come funzionano le principali app per usare i mezzi pubblici in Italia.

Le app per i mezzi pubblici: quali sono e come funzionano

Moovit

Una delle più note app per i mezzi pubblici italiane è Moovit, disponibile per Android, IOS e iPad in forma gratuita o in abbonamento a 1,99 euro al mese per usufruirne in maniera completa e senza inserzioni pubblicitarie. Le sue funzioni principali? Accedere alla posizione, ottenere informazioni specifiche su itinerari e orari dei mezzi pubblici e dei treni per raggiungere una meta e verificare la posizione in tempo reale del mezzo selezionato.

La destinazione è impostabile tramite il comando Dove vuoi andare? e, dopo aver scelto l’orario di partenza, con il pulsante Cerca i percorsi puoi verificare le linee disponibili, i tempi e i costi di percorrenza. E’ possibile ovviamente seguire l’itinerario in modalità live e essere avvisato quando è il momento di scendere.

Google Maps

Non potevamo non menzionare la app più nota di Google, disponibile gratuitamente per Android, IOS e iPad : con Google Maps è possibile anche creare un percorso con i mezzi pubblici, selezionando la destinazione e cliccando sull’apposita icona. Pur non essendo interattiva come Moovit può essere un aiuto prezioso anche per chi si sposta con il trasporto pubblico.

Transit

Disponibile per IOS e Android, Transit consente di raggiungere una meta utilizzando i mezzi pubblici. Il funzionamento è simile a quello di Moovit: dopo l’accesso alla posizione, occorre inserire la destinazione e l’orario di partenza e selezionare la funzione Voglio partire ora per scoprire le varie soluzioni. La app è gratuita e consente di monitorare gli orari effettivi dei mezzi utilizzati.

Citymapper

Citymapper è una app disponibile in alcune delle principali città italiane: scaricabile per IOS e Android, offre tutte le informazioni sugli orari e le fermate dei mezzi pubblici di un determinato itinerario selezionato. Non è utile soltanto in caso di ricerca di mezzi pubblici, ma anche per gli spostamenti in bici, a piedi o in monopattino.

MooneyGo

Da Mycicero e Mooney, è nata un’altra importante app di servizi di mobilità, MoneyGo, di cui abbiamo già parlato nell’articolo sulle alternative al Telepass. L’app, disponibile per Android IOS e iPad, permette di individuare la soluzione di viaggio più adatta, combinando le linee cittadine, interurbane e nazionali.

Offre inoltre tutte le informazioni necessarie su orari, percorsi e fermate, con aggiornamenti in tempo reale su arrivi e partenze. Inoltre, consente di acquistare abbonamenti e biglietti direttamente dal proprio smartphone.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD