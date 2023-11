La pressione sanguigna e l’aria inquinata del traffico: uno studio rivela effetti a lungo termine.

Viaggiare in auto nel traffico intenso non solo provoca stress, ma anche effetti fisici a lungo termine. Secondo una recente ricerca dell’Università di Washington pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, l’aumento della pressione sanguigna durante la guida non è soltanto frutto dello stress ma può essere attribuito alla qualità dell’aria inquinata proveniente dal traffico circostante.

Lo studio ha coinvolto 16 persone, di età compresa tra 22 e 45 anni, che hanno viaggiato come passeggeri attraverso le strade trafficate di Seattle. L’esperimento, della durata di tre giorni, si è concentrato sull’effetto dell’inquinamento del traffico sulla pressione sanguigna. Durante due dei tre giorni, l’aria esterna è entrata normalmente nell’auto, mentre nel terzo giorno è stato utilizzato un filtro HEPA, che ha ridotto l’esposizione alle particelle nocive dell’86%.

I risultati hanno mostrato che l’esposizione a lungo termine all’aria inquinata nel traffico può portare ad un incremento medio di 4,5 mm Hg nella pressione sanguigna sistolica. Questo aumento si è mantenuto per ben 24 ore dopo l’esposizione, suggerendo un effetto più grave e duraturo rispetto a quello causato dal solo stress di guida.

Inoltre, lo studio ha esaminato vari parametri di salute, comprese le misurazioni del diametro delle arterie e delle espressioni genetiche. Nonostante fossero in condizioni di qualità dell’aria considerate accettabili, l’uso del filtro HEPA ha mostrato un significativo miglioramento nel ridurre l’esposizione alle particelle pericolose.

L’aumento della pressione sanguigna causato dall’inquinamento atmosferico legato al traffico pone nuove preoccupazioni sulla salute urbana, specialmente nelle grandi città dove la qualità dell’aria è spesso compromessa. Il team di ricerca, eliminando altri possibili fattori confondenti, ha sottolineato l’importanza di ulteriori studi per comprendere meglio il meccanismo dietro questo fenomeno.

