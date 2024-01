Quando l’auto di Google Maps incontra quella di Apple Maps

Le auto di Google Maps e Apple Maps si sono incontrate a Glesborg, in Danimarca, durante la mappatura della stessa strada. L’incontro è stato catturato dalle telecamere di entrambe le auto e ora è visibile sui rispettivi servizi di mappatura.

In una coincidenza davvero pazzesca, le auto di Google Maps e Apple Maps si sono incontrate mentre mappavano la stessa strada nella piccola cittadina danese di Glesborg. Un momento unico, catturato dalle telecamere di entrambe le auto, che ora è visibile sui rispettivi servizi di mappatura.

Le auto di Google Maps e Apple Maps, equipaggiate con sofisticate telecamere per catturare immagini a 360 gradi delle strade per i loro servizi di mappe, hanno avuto questo incontro fortuito. La coincidenza ha sorpreso gli utenti per la probabilità bassissima di un incontro tra le due vetture.

Curiosamente, chi consulta Google Maps e Apple Maps può ora vedere le immagini delle due auto che si fotografano a vicenda. Questo scambio visivo offre una rara occhiata dietro le quinte della tecnologia utilizzata da queste due giganti della tecnologia per creare le loro mappe.

Ecco allora i link ai due servizi di mappe.

Qui la Google Car che inquadra l’Apple Car (link accorciato): https://kutt.it/googlemapstoapplecar

Qui l’Apple Car che inquadra la Google Car (link accorciato): https://kutt.it/applemaptogooglecar

Copyright Image: Sinergon LTD