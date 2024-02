Beeline Moto II: innovazione nella navigazione moto

Beeline Moto 2 è un navigatore moto compatto, schermo anti-riflesso impermeabile IP67. Design semplice con tecnologia avanzata.

Il Beeline Moto II si distingue come uno degli strumenti di navigazione per moto più intuitivi e facili da usare disponibili sul mercato. Questo modello, si è evoluto nel tempo mantenendo l’essenzialità del design, arricchendosi però di funzionalità aggiuntive molto utili, come la visualizzazione di una mini mappa.

Entrambe le versioni di questo navigatore, progettate nel Regno Unito, presentano un design compatto simile a un disco da hockey, che si aggancia facilmente al manubrio della moto tramite un sistema di montaggio a torsione, e si collegano tramite Bluetooth ad un’App per iOS/Android sullo smartphone del motociclista. Per avviare la navigazione è necessaria una connessione dati, ma non serve più dopo averla impostata.

Una volta in strada, è possibile scegliere di navigare tramite la modalità Bussola, che mostra sul display circolare del dispositivo una freccia che ruota costantemente per indicare la direzione da seguire. Il Beeline Moto II propone anche una modalità di navigazione passo dopo passo, in cui la freccia rimane fissa in avanti, ma dei punti lungo i bordi si illuminano selettivamente per segnalare la direzione della svolta successiva. La distanza dalla svolta è indicata sotto la freccia.

Nella modalità passo dopo passo del Moto II, è stata aggiunta una mini mappa stradale. Inoltre, tramite l’App, gli utenti possono selezionare il percorso più veloce o quello scelto personalmente. Il Moto II, rispetto al primo modelli, adotta uno schermo TFT a colori antiriflesso di dimensioni maggiori, allarmi sonori e LED per le svolte, batteria di maggiore capacità da 600 mAh che garantisce fino a 14 ore di autonomia e due interruttori a bilanciere adatti all’uso con i guanti. L’intero dispositivo è impermeabile IP67 ed ha un peso dichiarato dal produttore inglese di 42 grammi.

Beeline Moto: disponibilità e prezzo

In attesa di poter acquistare il modello Beeline Moto II, vi segnaliamo che il primo modello è in vendita su Amazon con Spedizione Gratuita Prime.

Fonte: Kickstarter

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Copyright Image: Sinergon LTD