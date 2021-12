Auto al cinema: 5 film da rivedere assolutamente

1 di 6: auto al cinema

Quando sono belle le auto al cinema? Effettivamente sono protagoniste da sempre di cortometraggi e di film entrati nella storia.

Se anche voi, come me, siete appassionati ma non avete più la possibilità di andare al cinema, il consiglio è di prendere una Smart TV, il PC, il tablet e andare su Amazon Prime Video o Netflix Le auto al cinema fortunatamente non mancano, e ho pensato di selezionare 5 film dove le vetture sono protagoniste fondamentali, spesso anche senza esseri umani!

Vi propongo allora nelle prossime pagine le schede dei film che abbiamo selezionato per voi, per passare un po’ di tempo con i film “giusti”. Non vi resta che accomodarvi: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. A proposito: abbiamo inserito queste due come omaggio a James Bond, dopo la scomparsa di Sean Connery. Ma, dato che sicuramente li avrete già visti in questi giorni ritrasmessi da tutte le tv, abbiamo deciso di non inserire 007 nei nostri consigli.