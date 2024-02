Il WiLder 60 di Wider Yachts è un manifesto di eccellenza e innovazione, ed è dedicato agli armatori che cercano un’esperienza nautica senza compromessi.

Il WiLder 60 è stato progettato dal Centro Stile Wider d incarna l’eccellenza nautica attraverso finiture personalizzate che ricordano gli standard dei superyacht e un’estetica che non sacrifica le alte prestazioni. Uno scafo progettato e realizzato ad opera d’arte, abbinato a spazi esterni notevoli e un’estetica accattivante negli interni, pensati per soddisfare il lato più selvaggio che risiede in ognuno di noi.

Tutto ciò che riguarda il WiLder 60 è volto all’eccellenza, dalle sue prestazioni che arrivano fino a 40 nodi, al suo layout o alle finiture completamente personalizzabili. Si tratta di una costruzione su misura, con standard di altissimo livello declinati su un modello interamente in alluminio lungo 18,9 metri, senza alcun compromesso sulla qualità.

Il primo WiLder 60 presenta finiture e layout personalizzati secondo le specifiche richieste del suo armatore. In aggiunta allo scafo altamente performante, gli interni del WiLder 60 includono due suite gemelle per gli ospiti a centro barca e una cabina armatoriale a prua con un accogliente letto matrimoniale centrale e un bagno privato sul lato di dritta.

Tra le cabine si trova un salone dotato di mobile cucina e una zona relax con divano e televisione. Nella personalizzazione degli interni sono stati selezionati materiali di pregio come pellami in tonalità contrastanti di beige, marmi, mentre un’illuminazione brillantemente concepita e bellissime finiture lucide attingono all’ampia esperienza di Wider nella costruzione di alcuni dei migliori superyacht al mondo. Raffinati tessuti e texture sensuali suggeriscono un’anima audace che riflette l’essenza stessa del WiLder 60.

Ma è osservando gli spazi esterni che il lato selvaggio di WiLder diventa ancora più evidente: il ponte di prua è perfetto per un party, l’area di poppa è ideale per socializzare grazie ai lettini prendisole e a una zona pranzo all’aperto, mentre la timoneria è dislocata a dritta. Da qui, l’armatore può godere appieno delle spettacolari prestazioni del WiLder 60, che spinto da due motori MAN V8 1300 raggiunge una velocità di crociera di 35 nodi e una velocità massima di 40 nodi. L’autonomia di 325 miglia nautiche assicura che nessuna festa sia troppo lontana.

Copyright Image: Sinergon LTD