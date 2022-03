PRO-Keds Royal Hi Patchwork: l’edizione speciale dell’iconica sneaker

Ogni sneaker risulta diversa dall’altra diventando una vera e propria opera d’arte da collezione.

PRO-Keds Royal Hi Patchwork è l’edizione speciale di uno dei più iconici profili di PRO-Keds: la sneaker Royal Hi ruba qua e là tocchi di camouflage, righe, schizzi di vernice o lavorazioni jacquard. Alternando canvas e denim, ogni scarpa risulta diversa dall’altra diventando una vera e propria opera d’arte da collezione.

Uno dei brand fondatori della storia della sneakers culture della Big Apple. Un marchio con un’identità unica. Una delle più longeve aziende americane, da anni sinonimo di scarpe sportive di qualità.

Nato nel 1949, PRO-Keds ebbe fin dal debutto un grandissimo successo grazie alla Royal Lo, seguita dalla Royal Hi, un modello che stabilì un nuovo standard per le calzature sportive. Scelte dai grandi del basket dell’epoca, le PRO-Keds si affermarono così come la scarpa da basket professionale preferita.

Negli anni ’70 il boom: le PRO-Keds scavalcano i confini di palestre e campi sportivi per essere ai piedi di tutti come vero e proprio segno di stile, statement. E diventano un’icona.

Oggi lo stile autentico PRO-keds torna con vestibilità migliorata, materiali moderni e i colori e le stampe più ricercati, pur mantenendo l’aspetto distintivo che le ha rese così iconiche.

PRO-Keds Royal Hi Patchwork: le immagini

