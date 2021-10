Avirex ad alta quota con la collezione footwear per questo autunno inverno 2021.

Avirex sneakers autunno inverno 2021: il brand è ancora oggi conosciuto e rinomato in tutto il mondo non solo per le sue giacche ma anche per le collezioni di calzature, il cui design è affidato a Nice Footwear. Stagione dopo stagione, la collezione footwear di Avirex si è evoluta per restare al passo coi tempi, rimanendo però fedele alle origini e allo spirito su cui si è fondata l’azienda.

Avirex sneakers autunno inverno 2021: la collezione

La collezione autunno inverno 2021 2022 prosegue questa rotta con l’utilizzo dei migliori materiali come vera pelle, crosta scamosciata, mesh traspirante e nylon croccante che assicurano grande comfort, leggerezza e sostenibilità. Avirex si avvale inoltre di concerie certificate LWG (Leather Working Group) che migliorano l’impatto ambientale.

L’ispirazione della collezione arriva dagli anni ’90 in termini di colori e forme con un forte ascendente military e all’eroe statunitense impegnato a difendere la patria durante la Guerra del Golfo. I toni della collezione si presentano, spenti e opachi ma lasciano uno spiraglio di colore con dettagli fluo che richiamano i giubbini di salvataggio e i distintivi presenti nelle tasche delle giacche militari.

Le forme si avvicinano invece al mondo jogger, dove la scarpa ginnica viene reinterpretata inserendo dettagli rifrangenti del mondo militare come nella retrò running Craig. Uno sguardo alle tendenze outdoor è dato dalla running Libra Star super leggera e confortevole.

L’immancabile stella alata nella tomaia e suola a cassetta dall’effetto vissuto conquistano invece la sneaker Peck. Accanto a questa linea più sportiva, Avirex inserisce dei modelli più civili come i chelsea boots Broman dal design basico ed essenziale. Realizzati in morbida crosta di camoscio con logo laserato nella suola, sono comodi e caldi per la stagione più fredda grazie all’interno rivestito in lana cotta.

