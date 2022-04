Waze app Retro Mode: per rivivere i magnifici anni ’70, ’80 e ’90

Per un periodo di tempo limitato, potrete personalizzare l'app scegliendo nuovi stati d'animo e iconici puntatori di navigazione.

Waze app Retro Mode: per i nostalgici della discoteca degli anni ’70, delle iconiche lezioni di aerobica degli anni ’80 o delle canzoni pop degli anni ’90 e per tutti gli altri automobilisti, arriva su Waze l’esperienza di guida Rétro. Il nuovo tema si concentra su tre periodi indimenticabili del passato, rispettivamente gli anni ’70, ’80 e ’90 e permetterà agli utenti, per un periodo di tempo limitato, di modificare il proprio Mood, personalizzare l’icona auto e lasciarsi guidare da nuove voci di navigazione per vivere pienamente l’atmosfera degli anni d’oro del secolo scorso.

Waze app Retro Mode: il nuovo aggiornamento

Tre sono i nuovi “Umori” (Moods) disponibili su Waze app Retro Mode per questa nuova esperienza al volante che permetterà agli automobilisti di esprimere il proprio stato d’animo alla guida. Trendy, è il Mood dedicato alla lampada lava che rappresenta gli anni ’70, lo stereo portatile A palla! è invece il simbolo degli anni ’80 mentre Al top, il classico desktop del PC, ci riporta negli anni ’90. Per impostare il nuovo Mood basterà selezionare “Il mio Waze”, cliccare sul proprio nome utente, aprire la sezione “Umori” e selezionare il “Mood” preferito.

Ma non è finita qui: grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile personalizzare sull’app anche l’icona di navigazione permettendo all’utente di scegliere il mezzo che più lo rappresenta alla guida. Gli utenti di Waze avranno così la possibilità di customizzare il proprio veicolo facendo un salto nel mondo hippie degli anni ’70 con l’Hippie Van, immergersi negli indimenticabili anni ’80 selezionando il Bolide Rosso o scegliere la classica due posti SUV4EVA degli stravaganti anni ’90. Per sostituire il puntatore dell’app con una delle tre vetture dedicate alla modalità rétro, basterà cliccare “Il mio Waze”, aprire le “Impostazioni”, selezionare “Visualizzazione mappa” e “Icona auto”.

Sempre a partire da oggi, per immergersi completamente nell’atmosfera, sarà possibile su Waze personalizzare anche la voce con un eccentrico DJ anni ’70, un coach di aerobica degli anni ’80 e una pop star degli anni ’90 (disponibile solo in lingua inglese, francese e portoghese).

