Le stazioni di ricarica elettrica sono a rischio attacco hacker

Le stazioni di ricarica pubbliche e private per veicoli elettrici negli Stati Uniti sono vulnerabili agli attacchi informatiche a causa dell’utilizzo di tecnologie obsolete che non rispettano gli ultimi standard di sicurezza.

Come riportato da Automotive News, secondo Jim Alfred, vicepresidente della società canadese BlackBerry Technology Solutions, la maggior parte delle centinaia di migliaia di stazioni di ricarica elettrica utilizza tecnologie obsolete, che le rendono vulnerabili ad attacchi informatici, come quelli definiti “man-in-the-middle”. Tali attacchi consistono nell’infiltrarsi nelle comunicazioni digitali usate da un’applicazione per rubare credenziali di accesso o dati finanziari.

Esperti intervistati da Automotive News hanno sottolineato che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono state recentemente oggetto di attacchi informatici relativamente poco preoccupanti. In Russia, hacker hanno mostrato messaggi pro-Ucraina contro il presidente russo Vladimir Putin sui display delle stazioni di ricarica nel corso dell’anno scorso, mentre nell’isola di Wight, in Inghilterra, un altro attacco ha fatto in modo che venissero visualizzate immagini hard sui display di tre stazioni di ricarica.

Il problema della sicurezza delle stazioni di ricarica per auto elettriche sta diventando sempre più rilevante negli Stati Uniti, dove si sta sviluppando una infrastruttura di ricarica per supportare l’obiettivo dell’amministrazione Biden di far sì che i veicoli elettrici rappresentino il 50% di tutte le auto e i pick up venduti nel paese entro il 2030. Secondo i dati di registrazione di S&P Global Mobility relativi agli ultimi dieci anni, già oggi circolano più di 2 milioni di veicoli elettrici sulle strade statunitensi.

Nicholas Abi-Samra, professore di ingegneria presso l’Università della California di San Diego, ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare un piano nazionale e una roadmap per rendere l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici immune alle minacce informatiche. Il sistema attuale, con una frammentazione delle autorità regolamentari a livello statale e municipale e con una mancanza di standardizzazione di regolamenti e protocolli, rende la sicurezza delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici più difficile da garantire.

