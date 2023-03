Cashback ricarica elettrica con Telepass: come funziona e come si ricarica

Anche nel 2023 è attivo il cashback ricarica elettrica promosso da Telepass per tutti coloro che viaggiano in autostrada e non solo a bordo di un veicolo elettrico.

La promozione è dedicata a tutti i clienti TPlus e permette di avere un rimborso fino al 100% della spesa sulla ricarica. Comunque, oltre a questo, sono ancora attive diverse colonnine di ricarica gratuite: in questo articolo vi raccontiamo quali sono e dove si trovano.

Come ricaricare con Telepass Pay

Per ottenere il cashback ricarica elettrica con Telepass devi essere cliente TPlus, l’abbonamento a 3€ al mese, e attivare una sessione di ricarica utilizzando l‘app Telepass Pay, che si scarica gratuitamente per Android e iOS. È un software utile non solo per fare il “pieno di elettroni” ma anche per gestire il proprio abbonamento con Telepass, pagare parcheggi, bollo e avere sott’occhio molta della manutenzione della propria automobile.

Telepass Pay è abilitato per ricaricare con le principali colonnine italiane, ovvero Enel X Way, Plenitude Be Charge e Duferco. Di seguito i passaggi:

Attivare la geolocalizzazione per trovare la stazione più vicina;

Premere “Ricarica in App” per sbloccarla;

Collegare il cavo alla colonnina entro 2 minuti dalla sua attivazione.

Una volta collegato il cavo, sia esso quello in dotazione con l’auto o incorporato alla struttura, la ricarica partirà automaticamente.

Fino al 100% di rimborso per la prima ricarica di sabato

Il cashback ricarica elettrica prevede un rimborso del 100%, e quindi una ricarica elettrica gratuita, ogni prima ricarica effettuata di sabato, dall’attivazione del servizio,

In seguito, il rimborso corrisponde al 15% della spesa effettuata. Il cashback, attivato nel 2021 per la prima volta, è al momento valido fino al 31 marzo 2023, e ancora non ci sono state comunicazioni su un altro rinnovo.

