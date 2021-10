Gli orari della MotoGP su TV8 oggi sabato 23 per vedere il Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna dal circuito di Misano.

Gli orari della MotoGP su TV8 di oggi sabato 23 del Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna sul circuito di Misano. Giornata di qualifiche per Moto3, Moto2 e MotoGP per decidere l’ordine di partenza della gara che sarà trasmessa in differita su TV8 alle 20.00 in chiaro sul digitale terrestre. La MotoGP sarà trasmessa invece in diretta alle 14.00 di domenica su Sky Sport MotoGP, DAZN e NOW per la tappa del Motomondiale che vede correre per l’ultima volta Valentino Rossi in Italia. Qui la classifica MotoGP 2021 piloti, team e costruttori aggiornata.

Orari MotoGP TV8 oggi 23 ottobre Misano 2021 Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna



Oggi Sabato 23 ottobre

ore 15.35: Sintesi qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Domenica 24 ottobre

ore 17.05: Gara Moto3

ore 18.25: Gara Moto2

ore 20.00: Gara MotoGP

Orari MotoGP Misano 2021 oggi su Sky MotoGP e NOW in diretta

Oggi Sabato 23 ottobre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – in differita dalle 15.30 su TV8

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17.00: conferenza stampa piloti

Ore 17.30: “On the Road Again – Paolo Simoncelli”

Ore 17.30: Paddock Live Show



Domenica 24 ottobre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP – in differita dalle 17.05 su TV8

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy MotoGP

Orari MotoGP oggi 23 ottobre su DAZN Misano 2021 del Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Oggi Sabato 23 ottobre

ore 9: Libere3 Moto3

9.55: Libere3 MotoGP

10.55: Libere3 Moto2

12.35: Qualifica Moto3

13.30: Libere4 MotoGP

14.10: Qualifica MotoGP

15.10: Qualifica Moto2

Domenica 24 ottobre

ore 8.40: Warm up Moto3

9.10: Warm Up Moto2

9.40: Warm Up MotoGP

11: GP Moto3

12.20: GP Moto2

14: GP MotoGP

