La nuova Suzuki GSX-S1000GX è stata recentemente svelata a EICMA 2023 e si distingue per la sua dotazione tecnologica, ciclistica ed elettronica. Ora si arricchisce con due versioni speciali: la Touring e la Sport. Questi modelli, ricchi di accessori originali, enfatizzano ulteriormente la polivalenza della GSX-S1000GX, esaltandone l’anima di “Supreme Sport Crossover”.

Suzuki GSX-S1000GX Touring e Sport: le caratteristiche

La GSX-S1000GX Touring è stata progettata pensando ai lunghi viaggi e al comfort dei motociclisti. Questa versione include borse laterali in tinta con una capacità interna di 26 litri ciascuna, una sella premium con doppio strato di poliuretano che riduce del 14% il calore trasmesso e offre finiture di alta qualità, manopole riscaldabili per le giornate più fredde e un cavalletto centrale per una maggiore praticità.

D’altro canto, la GSX-S1000GX Sport si rivolge a chi cerca versatilità e un carattere più grintoso. L’allestimento di questa versione include le stesse borse laterali in tinta e la sella premium della Touring, ma si differenzia per la presenza di un parabrezza basso fumé e di un terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio, che aggiungono un tocco di sportività e prestazioni superiori.

La GSX-S1000GX è un capolavoro di versatilità e prestazioni. La crossover sportiva, con la sua ruota anteriore da 17 pollici, si posiziona strategicamente tra le Sport Tourer come la GSX-S1000GT e le Sport Adventure Tourer come la V-Strom 1050. Il motore quattro cilindri in linea da 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm di coppia massima a 9.250 giri/min è combinato con una frizione servoassistita con anti saltellamento SCAS, e offre così prestazioni dinamiche esaltanti. La ciclistica si basa su un telaio a doppia trave in alluminio, che garantisce leggerezza e reattività, mentre il forcellone è anch’esso in alluminio.

La dotazione di serie include la completa suite elettronica Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) e la connettività per iOS/Android tramite l’app Suzuki MySpin. Un elemento distintivo è rappresentato dalle Suzuki Advanced Electronic Suspensions (SAES), le prime sospensioni elettroniche mai impiegate su una Suzuki di serie, che offrono 150 mm di escursione alle ruote.

Le GSX-S1000GX Touring e Sport saranno disponibili a partire da febbraio 2024, ciascuna al prezzo di listino di 19.000 euro F.C.

