Givi x Honda XL750 Transalp 2023… pronta per ogni avventura!

Givi x Honda XL750 Transalp 2023: l’icona nel mondo delle enduro stradali di media cilindrata si rinnova con una versione tecnicamente evoluta, pronta a conquistare tutti gli appassionati. Questa moto, nota per la sua versatilità, è stata recentemente presentata in una configurazione “da viaggio” grazie all’intervento di Givi, che ha realizzato un allestimento ricco di soluzioni innovative e funzionali, tra cui spiccano le borse morbide Canyon, ideate per l’off-road.

Questa moto si distingue per i suoi accessori dedicati, che non solo aumentano la sua funzionalità, ma ne esaltano anche l’estetica. Il fulcro dell’allestimento è la “famiglia” di borse Canyon, altamente tecniche, progettate per affrontare ogni tipo di percorso, inclusi i più impegnativi off-road. La modulabilità è una caratteristica chiave di questa collezione, che permette ai motociclisti di personalizzare la configurazione del bagaglio in base alle proprie necessità.

Sulla Honda Transalp sono state montate due borse posteriori: il modello cargo GRT723 da 40 litri, dotato di attacco Monokey, e la borsa a rullo GRT724 da 12 litri, entrambe agganciate tramite un sistema di cinghie integrate. Per il fissaggio alla moto, Givi ha utilizzato la piastra in alluminio anodizzato M8A e l’attacco specifico SR1201. Le borse laterali GRT720 da 25 litri ciascuna sono abbinate al portavaligie specifico PL One-Fit per modelli Monokey PL01201MK.

La borsa da serbatoio GRT715, con una capacità di 20 litri e un sistema di aggancio/sgancio rapido, è ideale per contenere oggetti di piccole dimensioni. La borsa cargo GRT722 da 8 litri, studiata per moto enduro, si aggiunge come carico “jolly”, fissabile direttamente al paramotore o alle borse laterali o superiori. Tutti i modelli della linea Canyon sono completamente impermeabili e dotati di dettagli tecnici altamente funzionali.

Gli altri accessori dedicati comprendono la cassetta porta attrezzi S250 Tool Box, montata tra il portavaligie laterale e la carenatura della moto, e due paramotori tubolari neri (TN1201 e TNH1201) per una protezione superiore. Il paracoppa specifico in alluminio satinato e anodizzato RP1201 offre ulteriore protezione.

Per il comfort, Givi ha incluso il cupolino fumè D1201S, il supporto ES1111 per aumentare la base di appoggio del cavalletto e i paramani in tecnopolimero nero HP1201B. Infine, il traversino FB1201, ideale per l’aggancio di dispositivi come porta-navigatore e porta-smartphone, completa l’allestimento.

