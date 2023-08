Il nuovo Benetti B.Now 60M con Oasis Deck

Dopo il successo del B.Now 72M, Benetti si appresta a realizzare il primo Benetti B.Now 60M con Oasis Deck, venduto in collaborazione con la società di brokeraggio SuperYachtsMonaco.

“The House of Yachting” è stata scelta per realizzare il desiderio del futuro armatore di trascorrere lunghi periodi a bordo di un world-cruiser Benetti, immerso in un ambiente che unisca il comfort della sua casa alla libertà di vivere senza confini, a stretto contatto con il mare.

Benetti B.Now 60M: caratteristiche

Gli ampi volumi del B.Now 60M, con il Main Deck che occupa 202 metri quadri dei quali 131 dedicati esclusivamente alla beach area, si estendono sul mare, permettendo agli spazi interni di fondersi armoniosamente con gli esterni, creando una continuità contemporanea tra gli ambienti. L’Oasis Deck trova qui lo spazio per evolversi in nuove proporzioni, creando un elegante profilo simmetrico, linee laterali sfilate e una lunga prua verticale.

Queste caratteristiche conferiscono al B.Now 60M Oasis Deck (costruzione FB286) una personalità distintiva e riconoscibile. Il progetto, firmato dallo studio inglese RWD per gli esterni e dall’Interior Style Department di Benetti per gli interni, unisce grande eleganza e comfort a una sofisticata disposizione degli spazi.

La consegna di FB286 è prevista per il 2027.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.