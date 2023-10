La nuova Honda XL750 Transalp 2023: in città o in giro per il mondo, la moto Honda è pronta a raggiungere nuove avventurose mete continuando il percorso tracciato dalle iconiche progenitrici, andando a conquistare le generazioni di giovani motociclisti a caccia di emozioni in sella a una moto pronta a tutto.

Honda XL750 Transalp 2023: il video

Il suo motore bicilindrico parallelo a 8 valvole sviluppa 92 CV (67,5 kW) e 75 Nm, valori al top della categoria, il comando del gas Throttle By Wire offre 5 Riding Mode di cui un completamente personalizzabile, 5 livelli del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrato con il controllo dell’impennata, 3 livelli di erogazione potenza e 3 livelli di freno motore.

Il solidissimo telaio in acciaio ospita sospensioni Showa di alta qualità ed efficacia. La forcella rovesciata SFF- CATM con steli da 43 mm di diametro e l’ammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link assorbono ogni asperità e offrono grande sicurezza di guida, grazie anche ai freni, con grandi dischi da 310 mm di diametro con pinze a due pistoncini per una azione frenante super modulabile e naturale. E con le ruote a raggi da 21 pollici all’anteriore e 18 pollici al posteriore non c’è percorso che non si possa affrontare.

L’equipaggiamento premium prevede inoltre cruscotto TFT a colori da 5 pollici con connettività HSVCs (Honda Smartphone Voice Control system), fari full-LED, indicatori di direzione a disattivazione automatica e con segnalazione frenata di emergenza (ESS, Emergency Stop Signal). Infine, per i possessori di patente A2, è disponibile la versione a 35 kW.

Honda XL750 Transalp 2023: caratteristiche

Il design della Transalp trasmette un’inconfondibile sensazione di avventura, in connubio perfetto con eccellenti capacità di affrontare qualsiasi percorso. L’assetto rialzato rivela il suo spirito avventuroso, mentre la carenatura e il parabrezza offrono protezione dal vento pur essendo compatti nei volumi. La nuova Transalp si contraddistingue per un look elegante, semplice, essenziale.

Leggero e perfettamente dimensionato, il motore racchiude le migliori competenze ingegneristiche di Honda per rispondere brillantemente a tutti i regimi: proprio quello che serve per il mototurismo, in solitaria o con passeggero. Si tratta di un bicilindrico parallelo di 755 cc (condiviso con la nuova CB750 Hornet) che eroga una potenza massima di 92 CV (67,5 kW) e una coppia elevata a tutti i regimi, con un picco di 75 Nm. Le raffinate impostazioni del sistema Throttle By Wire (TBW), messe a punto specificatamente per la Transalp, orientano il carattere dell’erogazione verso il turismo e il comfort.

Gli ausili elettronici alla guida si avvalgono della tecnologia Throttle By Wire (TBW) che comprende 5 Riding Mode, 4 dei quali contengono combinazioni preimpostate di potenza e freno motore, ABS e controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrato con l’anti impennata. Il quinto Riding Mode, “User”, consente al pilota di definire la propria combinazione preferita.

La moto è maneggevole, agile e ispira fiducia. Il telaio in acciaio con struttura a diamante è leggero grazie all’ottimizzazione dello spessore e della rigidità delle pareti e dei tubi. Per il massimo comfort su strada e assorbimento degli urti in fuoristrada sono state scelte le migliori sospensioni sul mercato: forcella rovesciata SFF-CA con steli da 43 mm di diametro e ammortizzatore posteriore Showa con leveraggio Pro-Link. Le doppie pinze a due pistoncini su dischi di 310 mm assicurano una frenata efficiente mentre gli pneumatici – da 90/90-21 all’anteriore e 150/70-18 al posteriore – sono ideali per offrire versatilità su strada ed eccellenti doti di manovrabilità in fuoristrada.

Il ricco elenco di dotazioni si completa con il display TFT a colori da 5″ che riproduce le informazioni in modo chiaro e consente di gestire tutti i sistemi, oltre a fornire la connettività del sistema Honda Smartphone Voice Control (HSVC) per dispositivi Android e IOS. L’illuminazione è garantita da fari full Led; gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica e integrano anche il sistema di segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal).

È disponibile una vasta gamma di accessori, sia di intonazione sportiva che turistica, tra cui il cambio elettronico Quickshifter, borse morbide o rigide e dettagli estetici, per soddisfare ogni preferenza del proprietario.

La XL750 Transalp 2023 è disponibile in tre accattivanti colori, tra cui, naturalmente, il bellissimo Tricolour che rende omaggio alla XL600V originale, segnando il ritorno di un’icona.

L’allestimento Kappa

Per lei Kappa ha creato accessori dedicati utilizzabili per realizzare veri e propri allestimenti da viaggio capaci di sposarsi molto bene con il carattere avventuroso della moto. La natura da crossover versatile capace di offrire sicurezza e comfort sia su strada che su sterrato e la linea leggera e grintosa hanno contribuito a rendere la Transalp una tra le moto più apprezzate di sempre realizzate da Honda. Kappa ha deciso di “vestire” il modello 2023 con un intero allestimento studiato ad hoc.

Per questa moto è stato scelto il tris Monokey in alluminio K’Mission, composto dalle laterali KMS36APACK2, da 36 litri cadauna e dal topcase KMS44A, con capacità 44 litri. Per montare il tris sulla Transalp serve il portavaligie laterale specifico PL One-Fit configurato con attacco Monokey siglato KLO1201MK.

Il componente è robusto (tubolare da 18 mm) e abbinato al componente 12RKITK diventa un portavaligie a rimozione rapida. Il topcase si fissa tramite l’attacco posteriore KR1201 + una delle delle piastre Monokey KM5, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B. La KM8A (realizzata in alluminio anodizzato spessore 5 mm) si presta all’utilizzo anche come portapacchi.

