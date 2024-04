Lexus Milano Design Week 2024: l’installazione “Time” con le opere Beyond The Horizon e 8 minutes and 20 seconds

Lexus reinventa la sua presenza alla Milano Design Week 2024 con l’installazione “Time”, un tributo alla mobilità elettrica e alla visione futuristica del brand.

Lexus svela alla Milano Design Week 2024 l’installazione “Time”, ispirata dalla Lexus Future Zero-emission Catalyst, un concept che esplora le nuove frontiere dell’elettrificazione e dell’innovazione per definire il futuro della mobilità.

Dal 16 al 21 aprile, Lexus svelerà presso Superstudio Più, esattamente all’Art Point e l’Art Garden, l’installazione “Time”, che si articola in due opere principali che incarnano la visione avveniristica della casa automobilistica. Le opere sono “Beyond The Horizon” di Hideki Yoshimoto/Tangent, con la colonna sonora di Keiichiro Shibuya, che riflette un concetto di mobilità di prossima generazione in continua evoluzione. Parallelamente, “8 minutes and 20 seconds” di Marjan van Aubel, celebra i progressi di Lexus nel campo del design umano-centrico e nella produzione di auto, con un focus sulla sostenibilità e innovazione nel design e nella tecnologia.

Le opere traggono ispirazione dalla concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst), che rivoluziona l’esperienza di guida attraverso l’integrazione di hardware e software avanzati. Il modello sottolinea un’esperienza di guida dinamica e introduce una nuova concezione di mobilità. Inoltre, il 2024 segna il quindicesimo anniversario della partecipazione di Lexus alla Milano Design Week.

Il concept di “provocative simplicity” che anima l’installazione, intende raccontare l’identità di Lexus usando uno stile semplice ma sofisticato, per creare un impatto visivo forte e visionario. È un approccio che ha permesso a Lexus di spingere i confini del design in direzioni nuove e sostenibili, sempre con un focus centrato sull’essere umano.

Parallelamente, Lexus presenta anche il LBX, il SUV compatto noto come Lexus Breakthrough Crossover. Questo modello reinterpreta il concetto di lusso in spazi ridotti, senza sacrificare l’innovazione e il comfort. L’attenzione al design si riflette anche negli interni del Superstudio, progettati seguendo il concetto Tazuna: un’ergonomia che pone tutti i comandi essenziali e le informazioni intorno al guidatore, migliorando l’interazione e l’esperienza complessiva.

Lexus Superstudio Più

16 – 21 Aprile

10:00 – 21:00

Art Point e Art Garden

Superstudio Più, Via Tortona 27

Fonte Lexus

Copyright Image: Sinergon LTD