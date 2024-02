Kenshō, il super yacht di lusso firmato dallo studio Jouin Manku e arredato da Pedrali, rappresenta un esempio emblematico di come il design possa trasformare l’esperienza del vivere in mare. Attraverso l’uso di materiali pregiati, spazi generosi e un design orientato al comfort e all’estetica, Kenshō segna un nuovo capitolo nell’architettura navale.

Kenshō rappresenta una pietra miliare nel mondo della nautica di lusso, frutto della collaborazione tra lo studio di design Jouin Manku e Pedrali. Questa imbarcazione di dimensioni imponenti ridefinisce gli standard dell’industria nautica, proponendo un concetto rivoluzionario di spazio e comfort, premiato nel 2023 come Best Interior Design per Motor Yachts 500GT and Above.

La collaborazione tra Patrick Jouin, Sanjit Manku e un team di professionisti altamente specializzati, tra cui Azure Yacht Design, Archineers.berlin, Technical Marine UK e Trappmann Consulting, ha dato vita a un super yacht che incarna perfettamente la filosofia Zen giapponese di Kenshō, ovvero la scoperta della propria vera natura. Il progetto si allontana decisamente dal trasferimento di elementi terrestri sull’acqua, preferendo esplorare le infinite possibilità offerte dall’ambiente marino, come la luminosità e le ampie vedute sul mare, che definiscono le varie aree dell’imbarcazione.

Con tre anni di lavorazione e una lunghezza di 75 metri, Kenshō sfoggia una piscina di oltre 22 metri a livello del mare, cabine guest profonde 7 metri, una master suite spaziosa di 13 metri e soffitti alti 2,7 metri. Questi numeri impressionanti testimoniano la volontà di creare un’architettura navale che elevi gli standard di spazio, luce e apertura verso il mare, elementi che definiscono l’esperienza a bordo. In Kenshō i soffitti alti e generosi, le viste panoramiche, le configurazioni intelligenti e modulari si adattano per esaltare lo spazio, l’intimità e il comfort.

Il design interno di Kenshō è un omaggio alla natura con l’uso di materiali nobili come teak, marmo, onice, seta, lana, bronzo e vetro, che vengono lavorati in forme organiche e arrotondate per creare un ambiente di assoluto comfort e bellezza. Gli spazi sono pensati per fluire naturalmente, promuovendo l’intimità e il benessere dei suoi ospiti.

In questo contesto di lusso e innovazione trova posto la collezione Ester di Patrick Jouin, prodotta da Pedrali. Questa collaborazione, iniziata nel 2013, ha portato alla creazione di sedute che incarnano eleganza, ergonomia e funzionalità. La poltroncina Ester, caratterizzata da una scocca imbottita e gambe in pressofusione di alluminio, rappresenta un punto di incontro tra l’industrial design e l’arredamento di interni, confermando la capacità di Pedrali di interpretare e contribuire a progetti di prestigio internazionale.

Copyright Image: Sinergon LTD