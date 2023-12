Il mondo dello yachting sta assistendo all’ascesa di Santasevera, il nuovo marchio italiano emergente che si distingue per la sua eleganza e velocità. Questo nuovo brand, sotto la guida del yacht designer Francesco Guida, ha introdotto una serie di modelli, tra cui varianti da 40, 46 e 52 piedi.

Il design degli yacht Santasevera combina uno stile raffinato con spazi funzionali e aperti, una caratteristica distintiva in questa categoria. In particolare, il Santasevera 52, con i suoi 15,75 metri di lunghezza, rappresenta il modello di punta. Questa imbarcazione spaziosa, con una larghezza di 5,05 metri, è perfetta per ospitare famiglie o gruppi di amici durante il fine settimana, funzionando anche come dayboat o chaseboat.

Il Santasevera 52 si discosta da alcune tendenze attuali, privilegiando un layout che massimizza lo spazio sul ponte di poppa. L’hardtop in carbonio fornisce protezione e ombra, mentre l’area del pozzetto è dotata di sedute ergonomiche e un salotto a forma di U, con un tavolo trasformabile. Importanti sono anche i grandi oblò che assicurano una ventilazione adeguata.

Gli esterni del Santasevera 52 offrono un divano, un lettino da giorno e un’ampia area prendisole, ideale per il relax. La struttura ben pensata della barca consente facile accesso alla piattaforma bagno, a un passo dal mare.

All’interno, la cabina armatoriale è spaziosa con un letto matrimoniale e bagno privato. Una cabina gemella a poppa e un salotto a centro barca completano gli interni. Gli spazi sono finiti in legno di rovere e tessuti in tonalità naturali, offrendo un ambiente sia lussuoso che confortevole.

Per quanto riguarda la propulsione, il Santasevera 52 offre opzioni diverse, inclusi motori entrobordo e fuoribordo, garantendo prestazioni eccellenti fino a 30 nodi. Il debutto del primo Santasevera 52 è previsto per l’estate 2024, con una presentazione ufficiale al Cannes Yachting Festival.

