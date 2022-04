Nuovo Tecnomar for Lamborghini 63: lo yacht ispirato alla Siàn FKP 37

Continua il successo del Tecnomar for Lamborghini 63.

Tecnomar, brand di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso attivo nella costruzione e nel refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri, annuncia la vendita ad un armatore australiano di una nuova unità del Tecnomar for Lamborghini 63, motoryacht all’avanguardia nato dall’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello delle super sport car.

Il nuovo Tecnomar for Lamborghini 63 è ispirato alla Lamborghini Siàn FKP 37, la supersportiva ibrida dal design inconfondibile, della quale lo yacht propone molti dettagli, tra cui l’utilizzo della fibra di carbonio e i sedili supersportivi.

Il layout interno, personalizzabile in base alle esigenze dell’armatore, offre tre diverse opzioni: con una o due cabine e con un “layout lounge”, nel quale gli spazi sottocoperta diventano un unico grande open space.

Grazie alla presenza di due motori MAN V12-2000HP, il motoryacht è il più veloce della flotta Tecnomar e può raggiungere 63 nodi di velocità. 63 è inoltre la lunghezza dello yacht (in piedi) e il numero di esemplari che ne saranno prodotti in edizione limitata, nonché l’anno di fondazione di “Automobili Lamborghini” e l’anno di nascita del Founder & CEO di The Italian Sea Group Giovanni Costantino.

