Benetti Fort Lauderdale International Boat Show 2023: il cantiere partecipa al salone americano con il debutto di Ubiquitous, Oasis 34M dalla forte carica innovativa. Ad accompagnare questa première ci sarà anche il B.Yond 37M progettato nel pieno rispetto dell’ambiente.

Benetti Fort Lauderdale International Boat Show 2023: Oasis 34M

Per la prima volta negli Stati Uniti, l’Oasis 34M con Oasis Deck Ubiquitous si mostra in tutta la sua bellezza, innovazione ed esclusività. Precedentemente conosciuto con il nome di Unknown, questo 34 metri è stato più volte premiato ricevendo il 2022 World Yacht Trophies e, nel 2023, il Design and Innovation Awards e i World SuperYacht Awards. Realizzato in vetroresina, Ubiquitous è il frutto della collaborazione tra Benetti e il rinomato studio britannico RWD, che ne ha progettato gli esterni, e lo studio di architettura di New York Bonetti & Kozerski per gli interni.

Questo yacht è un invito ad abitare a stretto contatto con la natura. Questo yacht si sviluppa su tre ponti, oltre a un ampio Sun Deck, ed è caratterizzato da un design slanciato e particolarmente ribassato a poppa. È qui che trova spazio l’Oasis Deck, la soluzione progettata da Benetti per vivere il mare in modo emozionale e coinvolgente.

Le due alette apribili a poppa consentono di ampliare la dimensione del ponte creando un contatto più ravvicinato con l’acqua. Inoltre, l’Infinity pool integrata nel cuore del deck lascia senza fiato con la sua vista mare e armatori e ospiti possono così godere di un panorama senza limiti a 270°, anche dal salone del main deck. Grazie al mix di sole e ombra gli ospiti fanno esperienza del pieno relax a ogni ora del giorno e il social design che contorna gli spazi dal main salon al mare crea un’oasi unica e conviviale. Un invito a vivere un’esperienza immersiva con la natura circostante.

Per gli interni, Bonetti & Kozerski hanno creato un ambiente rilassato e accogliente grazie alla meticolosa attenzione ai dettagli, all’uso dei materiali e alla loro armonica collocazione negli spazi. La palette cromatica scelta per tutti i ponti, tenue e dai colori sobri, rende luminosi gli ambienti e regala un’intimità domestica a bordo.

Accanto all’Oasis 34M, Benetti porta al Fort Lauderdale International Boat Show anche B.Yond 37M nato dalla visione rivoluzionaria di Paolo Vitelli, Fondatore di Azimut|Benetti Group, e dal genio creativo dell’architetto Stefano Righini. Questo voyager realizzato in acciaio si sviluppa su quattro ponti, per una vista esclusiva sul mare, ed è concepito per lunghe e confortevoli navigazioni.

Il B.Yond 37M è considerato il modello più green nella sua categoria grazie all’innovativo sistema E-Mode Hybrid di Siemens Energy che consente di ottimizzare il consumo di energia a bordo in funzione degli specifici profili di utilizzo, assicurando una riduzione di emissioni di CO2 e NOx mai registrata prima in uno yacht di questa categoria.

Questa soluzione dà la libertà di viaggiare in quattro diverse modalità, tra cui spicca quella Full Electric, per una navigazione a zero emissioni, un plus esclusivo grazie al quale B.Yond 37M è in grado di accedere anche alle aree marine protette o alle zone normalmente interdette alla navigazione a motore. Il pacco di batterie al litio consente anche di stazionare all’ancora in Hotel Mode a zero emissioni, tenendo i generatori spenti e alimentando a batteria le principali utenze di bordo. Questo significa trascorrere il tempo in rada in armonia con la natura, immersi nel silenzio e in totale assenza di vibrazioni.

