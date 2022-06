Occhiali da sole Oakley x Staple 2022: Oakley e Staple hanno unito ancora una volta le forze per dare forma a una collezione in edizione limitata composta da tre modelli Frogskins. Facendo seguito alla prima collaborazione tra i brand datata 2010, la nuova esclusiva collezione ripropone uno dei modelli originali e ne introduce due nuovi. Questa proposta rappresenta la prima parte di una collaborazione articolata in due fasi, la seconda delle quali arriverà nei prossimi mesi.

Jeff Staple è da tempo considerato un importante punto di riferimento per lo streetwear e la cultura giovanile. Nell’arco di una ormai lunga collaborazione con Oakley, ha lavorato con il brand su collezioni eyewear dedicate alla neve e al surf, oltre che su linee di abbigliamento e molto altro. La collezione Oakley x Staple 2022 consolida la duratura partnership tra il brand e lo stilista attraverso tre modelli Frogskins in nuove colorazioni.

Occhiali da sole Oakley x Staple 2022: la collezione esclusiva in limited edition

I tre modelli Oakley x Staple: Frogskins STAPLE XXV OG, Frogskins STAPLE XXV Black e Frogskins STAPLE XXV Panda, hanno tutti montature realizzate con il leggerissimo materiale O Matter. La colorazione OG è un tributo alla collaborazione che ha dato il via alla partnership, con lenti Prizm Dark Golf completate dal classico logo Staple.

La versione nera vanta splendide lenti Prizm Ruby, ideali per chi desidera distinguersi dalla massa, mentre la colorazione Panda in bianco e nero è valorizzata dalle lenti Prizm Jade. In tutti e tre i modelli da sole, le aste ospitano l’iconico piccione di Staple, il logo del brand dedicato all’uccello-simbolo della città di New York.

Per questa collezione speciale, abbiamo unito elementi inconfondibili del dna di Staple e Oakley per creare nuove specie di Frogskins, ha spiegato Jeff Staple, fondatore di Staple e Reed Art Department. Gli elementi di visual design fanno riferimento alla primissima collaborazione con Oakley nel 2010, re-immaginata con nuove tecnologie e innovazioni, come solo Oakley sa fare. Con le nuove colorazioni delle lenti Prizm e le leggerissime montature, siamo entusiasti di far ritrovare il nostro piccione e la rana Frogskins.

