Baglietto DOM133 2022: varato il motoryacht firmato Stefano Vafiadis

E’ stato varato a Marina di Carrara il primo esemplare di Baglietto DOM133 2022, motoryacht in alluminio di 41 metri firmato Stefano Vafiadis. Lo yacht è stato quindi trasportato presso gli stabilimenti di La Spezia per il completamento degli allestimenti.

La linea si è rivelata sin dal debutto del progetto un assoluto successo: si contano a oggi altre quattro imbarcazioni in costruzione nei capannoni di Carrara per consegne fino al 2024.

Baglietto DOM133 2022: caratteristiche

Adatto a una navigazione trans-oceanica, l’imbarcazione di 41 m si caratterizza per lo scafo in alluminio e un pescaggio ridotto (2,15 m) che la rendono adatta a navigazioni anche in acque poco profonde.

Le linee sono moderne e accattivanti. Grazie a una larghezza di 8,70 m, il DOM133 presenta volumi interni molto generosi e vanta soluzioni abitative non usuali che non trovano competitor in imbarcazioni della stessa taglia. Ne è un esempio il layout del ponte principale, concepito e sviluppato per garantire un flusso ottimale tra le aree interne ed esterne, valorizzando al contempo l’atmosfera conviviale.

Il salone principale, su questo ponte, è caratterizzato da finestre panoramiche apribili a tutta altezza che lo rendono una naturale estensione del pozzetto di poppa. Ulteriore caratteristica degna di nota è il beach club, divenuto ormai “marchio di fabbrica” delle imbarcazioni del cantiere spezzino di ultima generazione, concepito su due livelli con piscina a sfioro con fondo sollevabile, utile ad aumentare le già ampie dimensioni del pozzetto. Una seconda piscina è prevista sul ponte sole. Due motori Caterpillar C32 permettono all’imbarcazione di raggiungere la considerevole velocità massima di 17 nodi.

Il primo DOM 133 sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Cannes Yachting Festival dal 6 all’11 settembre.

