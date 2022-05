Occhiali da sole Izipizi primavera estate 2022: le nuove collezioni #M e #N

Izipizi #M e #N sono le due nuove collezioni da sole che rivisitano forme iconiche in formato oversize.

Occhiali da sole Izipizi primavera estate 2022: per questa stagione vedrete in grande con le nuove collezioni #M e #N di Izipizi, il brand parigino distribuito in Italia da Moroni Gomma, che da 10 anni realizza occhiali accessibili e colorati, per tutti e per ogni momento della vita delle persone.

Occhiali da sole Izipizi primavera estate 2022: le nuove collezioni

Dietro il marchio una squadra forte e unita, desiderosa di avanzare insieme verso un mondo migliore, con l’impegno di ridurre l’impatto ambientale della propria organizzazione, ottimizzare la qualità dei materiali, rafforzare le proprie azioni sociali, pur mantenendo l’accessibilità che l’hanno resa una realtà unica sul mercato, agendo in totale trasparenza e sempre con un sorriso!

Nascono due nuove collezioni da sole per adulti rivisitano forme iconiche in formato oversize: #M, un rotondo dinamico dalla forma morbida e arrotondata e #N, un trapezio elegante per uno stile audace e moderno.

Declinate in sei colori, Tortoise, Yellow Honey, Night Blue, Light Tortoise, Black e Green Crystal, hanno al centro una riflessione sulle materie prime: questi occhiali sono realizzati con un materiale bio-based composto al 45% di olio di ricino, resistente e virtuoso.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.