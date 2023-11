TBD Eyewear occhiali da sole autunno inverno 2023: la nuova collezione “Must Have”, oltre ad essere un accessorio di moda, propone modelli che sono delle vere opere d’arte, che unisco un design sofisticato al comfort e alla sostenibilità.

TBD Eyewear occhiali da sole autunno inverno 2023: Cord, Welt e Silk

La collezione di occhiali da sole Cord racchiude l’essenza dell’artigianato italiano, tessendo fili naturali per creare occhiali unici, sia da sole che da vista. Con una montatura robusta, spessa e squadrata, questi occhiali uniscono un design distintivo con angoli arrotondati, armonizzando stile e funzionalità.

Realizzati a mano in Italia con materiali sostenibili, la linea Cord offre una vasta gamma di lenti colorate, con protezione solare UVA/UVB. Oltre ad esprimere stile e personalità, queste lenti proteggono dai danni solari, con tonalità come arancione, verde e blu, ognuna ottimizzata per offrire una visione chiara in varie condizioni meteorologiche.

Welt celebra l’artigianato di qualità, ispirandosi alla robustezza delle scarpe da uomo Goodyear. Con un design robusto e rotondo, realizzato dall’accoppiamento di due lastre di acetato di alta qualità, questo modello presenta una novità per il 2023: l’introduzione delle Clip-on, permettendo una transizione fluida tra occhiali da vista e da sole.

Silk, una delle collezioni preferite di TBD Eyewear, offre uno stile genderless con forme rettangolari e aste spesse, rievocando lo stile degli anni ’90 in una chiave moderna. Con proporzioni equilibrate, si adatta perfettamente a diverse forme del viso, un accessorio versatile sia come occhiali da sole che da vista.

