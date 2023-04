Fuorisalone 2023 Sanlorenzo: il cantiere pioniere nel percorso di sviluppo responsabile nel settore dello yachting, torna alla Milano Design Week con un progetto che racconta, in modo sofisticato e sottile, il futuro della propulsione delle imbarcazioni da diporto.

Alla Design Week 2023, nell’ambito della mostra-evento Interni Design Re-Evolution presso l’Università degli Studi di Milano, Sanlorenzo presenta La Macchina Impossibile, un’installazione di Piero Lissoni che interpreta l’incessante ricerca portata avanti dal cantiere verso soluzioni tecnologicamente innovative per ridurre l’impatto ambientale dello yachting.

La macchina impossibile è una imponente scultura metallica: una macchina complessa, altamente tecnologica ma definita nei dettagli da un sapiente lavoro manuale proprio come uno yacht. Posizionata al centro del Cortile del ‘700, l’intera struttura poggia su di una piattaforma retroilluminata che esalta un meccanismo realizzato con eliche e ruote dentellate.

Queste si muovono grazie al nuovo sistema ad idrogeno, che Sanlorenzo sta sviluppando per la propulsione delle proprie imbarcazioni in collaborazione con Siemens Energy, basato sull’impiego di moduli combinati di reformer/fuel cell a metanolo verde. Questa tecnologia verrà impiegata per l’alimentazione delle funzioni di hotellerie su yacht tra 24 e 73 metri di lunghezza, a partire dal 2024 sul nuovo 50Steel.

Questo progetto di assoluta avanguardia rappresenterà il primo passo concreto nella generazione di potenza carbon neutral, originata da combustibili di nuova generazione per l’intero settore, portando Sanlorenzo a ricoprire il ruolo di vero apripista nella strada verso la nautica sostenibile.

L’installazione è immersa in un vapore leggero, l’unico residuo che verrà prodotto dalla turbina azionata dal sistema fuel cell.

