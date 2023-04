Lancia Pu+Ra HPE alla Milano Design Week

Dopo averne parlato ampiamente nel giorno del suo debutto, ora è possibile vedere dal vivo la Pu+Ra HPE durante la Milano Design Week. Il concept Lancia sarà infatti esposto in via Durini, il cuore della manifestazione milanese, di fronte al Cassina Store Milano, partner di Lancia nella realizzazione degli interni del concept.

Lancia partecipa in qualità di official partner di MDD (Milano Design District), il distretto che comprende 41 aziende che fanno parte dell’associazione Milano Durini Design, un progetto di condivisione e sinergia che raggruppa le eccellenze del design nel centro della città.

Il concept di Lancia, realizzato in collaborazione con Cassina, sarà esposto come accennato nella centralissima via Durini, il centro del Fuorisalone, dove si terranno numerosi talk giornalieri dedicati ai valori che hanno guidato la creazione della Lancia Pu+Ra HPE, come il design degli esterni, l’home feeling, la tecnologia, l’eleganza e la sostenibilità. Durante gli incontri, che si svolgeranno davanti all’iconico Cassina Store Milano, prenderanno parte esponenti di entrambi i marchi, designer del team Lancia, opinionisti ed esperti di vari settori.

La collaborazione tra Lancia e Cassina continua, due eccellenze del Made in Italy nei rispettivi settori che si proiettano al futuro con il concept Lancia Pu+Ra HPE, che esprime la forte connessione del marchio con l’italianità e il legame con le eccellenze presenti sul territorio. La Milano Design Week rappresenta l’evento più importante dell’anno per il settore del design, e il capoluogo lombardo è diventato un punto di riferimento globale. La manifestazione, che risale agli anni ’60 con la prima edizione del Salone del Mobile, è oggi l’evento più importante al mondo dedicato al design e all’arredamento.

Durante la settimana del design, Milano sarà illuminata dai colori e dalle proposte dei vari hub del Salone del Mobile e dei Design Districts.

