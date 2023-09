Kia Red Dot Award 2023: i premi per la filosofia Opposites United e per il sistema di infotainment Ki

Kia Red Dot Award 2023: la casa automobilistica coreana conquista due importanti riconoscimenti ottenuti all’edizione 2023 dei Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023 per le sue mostre ed eventi sulla filosofia del design e per l’innovativo Connected Car Navigation Cockpit.

Kia è stata premiata per le numerose iniziative che il brand ha promosso per illustrare la sua filosofia di design “Opposites United”, svelata nel 2021, come filosofia che prende ispirazione dai contrasti e dalle energie positive presenti in natura e negli ambienti che ci circondano. “Opposites United” si spinge oltre il mero design dei veicoli Kia con l’obiettivo di comunicare la volontà del brand di promuovere la possibilità di coesistenza di due interessi vitali che sono entrati in conflitto tra loro: il benessere umano e la sostenibilità ambientale.

Il modo in cui Kia ha scelto di illustrare e spiegare al pubblico questa particolare filosofia del design è altrettanto creativo ed ambizioso. Si è infatti concretizzato in una serie di esibizioni e mostre innovative svoltesi in luoghi come la Biennale del Design di Gwangju, il Motor Show Internazionale di Busan e il Dongdaemun Design Plaza in Corea, per finire con la Milan Design Week, in Italia. La portata e l’originalità di queste installazioni e mostre sulla filosofia del design in continua evoluzione di Kia ha condotto alla conquista del prestigioso riconoscimento Red Dot Award – Brands & Communication Design 2023.

Il secondo premio assegnato a Kia è un riconoscimento alla tecnologia Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) di nuova generazione introdotta su EV9, il primo grande SUV elettrico di punta a tre file di sedili del brand. L’avveniristico sistema di infotainment offre nuove funzionalità rivoluzionarie come il controllo rapido, la ricerca integrata e la nuova modalità EV, progettate ed introdotte per portare ad un livello superiore la facilità di utilizzo e la comodità del conducente.

Il sistema di infotainment integrato riunisce in un insieme armonico gli elementi grafici e le interfacce utente all’insegna di un concetto di design coerente, dando completezza ad un progetto di design grafico che si differenzia da tutti gli altri ed è unico per Kia. Questo concetto visivo, “Ki”, si basa sul pilastro “Bold for Nature” della filosofia “Opposites United”. “Ki” significa “salire” o “iniziare” ed è rappresentato da una linea diagonale applicata agli elementi di infotainment, icone e caratteri quali elementi visivi chiave.

Progettato per la massima sicurezza e fruibilità da parte del conducente, il sistema ccNC di Kia funge anche da touchpoint intuitivo attraverso il quale si può accedere al Kia Connect Store. Tramite Kia Connect Store è possibile mantenere costantemente aggiornato EV9 scaricando gli ultimi aggiornamenti, le funzionalità e i servizi digitali del SUV senza dover portare il veicolo presso un concessionario.

Queste ultime due vittorie di Kia ai Red Dot si inseriscono in una scia di successi del brand coreano lunga oltre un decennio. Tra le vittorie più recenti ai Red Dot svettano Niro Plug-in Hybrid, premiata nella categoria “Product Design” ad aprile, e la nuovissima EV6, che lo scorso anno è stata acclamata “Best of the Best” per le sue prestazioni pionieristiche e rivoluzionarie e per il design lungimirante.

