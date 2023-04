Lancia Pu+Ra HPE, le foto e il video di come sarà il futuro di Lancia

Make Lancia Great Again: dopo anni di richieste, quasi di suppliche, ecco che il futuro di Lancia si mostra per quello che sarà. Non c’è dubbio che la Pu+Ra HPE rappresenti una vera e propria rivoluzione stilistica per il marchio Lancia. Un concept che anticipa la nuova Ypsilon, che sarà disponibile all’inizio del prossimo anno, una crossover di 4 metri e 60 che diventerà la nuova ammiraglia nel 2026, chiamata Gamma, e infine una reinterpretazione della mitica Delta, prevista per il 2028.

Questo manifesto programmatico trasuda concretezza, grazie ad un sapiente gioco di citazioni e richiami alla Lancia di ieri, uniti alla proiezione verso il futuro del marchio. L’acronimo HPE ricorda la High Performance Estate della Beta del 1975 che oggi diventa High Performance Electric, un chiaro riferimento alla svolta verso l’elettrico che il brand torinese sta per intraprendere. Ma il dialogo tra passato e futuro non si ferma qui, perchè si estende anche al colore: la vernice a effetto metallo liquido Progressive green richiama l’ammiraglia Flaminia GT Touring e al contempo trasmette un’immagine di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. La Pu+Ra HPE è un concentrato di innovazione, tradizione e stile, capace di soddisfare anche i gusti più esigenti.

La Pu+Ra HPE presenta una nuova versione del celebre calice Lancia, caratterizzata da segmenti luminosi a Led che ricordano la scultura di novembre, la Pu+Ra Zero. Il frontale dell’auto mostra un profilo anteriore del cofano sormontato da una piastra nera, con un vistoso splitter nella parte inferiore. È interessante notare che anche la prossima Ypsilon avrà uno splitter, anche se meno pronunciato.

Il design della Pu+Ra continua con un cofano piatto e una fiancata dalle linee sinuose, in modo molto moderno e pulito, con giochi di luci e ombre e un aspetto dinamico e snello. Il posteriore dell’auto presenta una linea discendente che richiama la forma dell’Aurelia e di altri modelli di successo, che sarà presente anche sulla Ypsilon.

La coda dell’auto è bassa e levigata, con uno spoiler evidente che integra le luci rotonde, ispirato alla celebre Stratos, insieme alla scritta tridimensionale Lancia. Il lunotto è ampio e avvolgente, con linee orizzontali serigrafate che richiamano il design della Beta HPE e la sua tendina posteriore a veneziana. L’auto presenta superfici vetrate molto ampie, tra cui un tettuccio apribile di forma insolita e circolare.

Il tettuccio circolare sulla Pu+Ra HPE: perchè no?

Il tettuccio circolare della Pu+Ra HPE non è solo un elemento decorativo, ma funzionale: può essere aperto grazie ad una metà che si sovrappone all’altra. Secondo Lancia, questa forma risponde alle forme geometriche elementari del cerchio e del triangolo, utilizzate nel design della concept. In un mercato dove i tettucci squadrati sono la norma, questa scelta sarebbe un fattore di distinzione. Inoltre, la forma circolare del tettuccio crea una corrispondenza immediata tra l’esterno e gli interni dell’auto, che sono dominati da forme sferiche in collaborazione con Cassina.

La plancia dell’auto propone tavolini portaoggetti, realizzati in acetato di cellulosa, sono rotondi, così come i tappeti in lana naturale. La superficie della plancia è anch’essa circolare o semicircolare, diventando il protagonista di una scenografia dinamica quando l’auto viene accesa: la porzione centrale si inclina e si trasforma in un grande ponte di comando digitale. Ci sono pochi pulsanti fisici, ad eccezione del selettore del cambio automatico sul tunnel centrale e pochi altri comandi, tra cui il pulsante per attivare il dispositivo Sala.

Sala: Sound Air Light Lugmentation, arriva l’intelligenza artificiale

Il Sound air light augmentation si basa su tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da Stellantis per permettere, premendo un pulsante, di impostare rapidamente combinazioni di illuminazione, suono e climatizzazione ideali.

Presenti tre modalità pre-impostate: Immersive, che utilizza la tecnologia Chamaleon per adattare l’atmosfera dell’abitacolo al livello di suono, aria e luce in base alle condizioni ambientali esterne, migliorando così l’esperienza di guida; Well-being, che si basa sull’IA “Tape” (Tailored predictive experience) di Stellantis e anticipa gli stati d’animo del guidatore e dei passeggeri, proponendo un’atmosfera a bordo che migliora il benessere; Entertainment, adatto alle soste (come durante la ricarica) e permette di guardare film in streaming, giocare o navigare sui social.

Sostenibilità

La realizzazione dell’abitacolo è stata guidata dalla ricerca di un’atmosfera domestica, che fa parte della tradizione del marchio, e dall’attenzione alla sostenibilità. L’obiettivo di Lancia è che i due terzi degli elementi toccabili nell’abitacolo siano composti da materiali riciclati e riciclabili.

La concept fornisce alcuni esempi: i pannelli porta sono rivestiti con Mar/More, un materiale innovativo composto fino al 50% di scarti di polvere di marmo, tessuto riciclato realizzato con colori naturali, morbido e impermeabile, realizzato da Limonta con la startup Fili Pari. Il ripiano posteriore della vettura è rivestito in legno intarsiato, realizzato in collaborazione con Tabu, utilizzando scarti di lavorazione di diverse essenze lignee di alta qualità, recuperati e ricomposti da esperti ebanisti per creare un nuovo materiale originale ed eclettico.

Il futuro inizia oggi

Il futuro di Lancia è iniziato con la Pu+Ra HPE. Un futuro fatto di design, che rappresenta uno dei valori fondanti del marchio nella sua connotazione italiana, sostenibilità in senso ampio, inclusi i materiali, e propulsione elettrica. Per vedere questo futuro incarnato in un prodotto di serie, bisognerà fino a quando verrà presentata la nuova Ypsilon a gennaio 2024.

