Le 10 auto GPL preferite dagli italiani

La classifica delle auto GPL più apprezzate dagli italiani e i motivi della loro popolarità: dati di vendita, caratteristiche e prezzi

Le auto a GPL sono senza dubbio una scelta conveniente per gli automobilisti italiani: sia per i prezzi di vendita, sia per le emissioni, che spesso fanno rientrare queste vetture nella fascia agevolata degli incentivi. Un valore aggiunto è costituito anche dai costi di utilizzo, che rendono il motore GPL un’opzione economica, specie per chi macina quotidianamente chilometri.

Ecco la classifica delle auto GPL preferite dagli italiani nel mese di gennaio 2024: la nostra fonte sono i dati di vendita dell’Unrae, che qui abbiniamo alle caratteristiche principali e ai prezzi dei modelli. Che sono i due motivi che naturalmente spingono maggiormente gli acquirenti a sceglierli.

Le auto GPL più vendute: caratteristiche e prezzi

Dr 6.0

Partiamo con la Dr 6.0 GPL, che nel mese di gennaio ha totalizzato 411 unità vendute. Un Suv apprezzato per la sua spaziosità e per il potente motore 1.5 Turbo B-Fuel da 149 Cv. Le emissioni di 166 g/km non fanno rientrare questa vettura nella fascia del bonus, ma il prezzo di partenza rimane sotto i 30.000 euro: precisamente 29.900 euro per un Suv medio di 4 metri e mezzo.

Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon GPL è un vero e proprio evergreen: non a caso, nel mese di gennaio ha venduto 513 modelli. Si tratta anche di una delle auto più vendute in generale. In questo caso il segreto è costituito dall’allestimento modaiolo Silver, abbinato al piccolo ed economico motore 1.2 benzina-GPL da 69 Cv. Il prezzo di partenza è 18.350 euro, con emissioni di poco al di sopra della fascia del bonus, 138 g/km.

Dr 4.0

Proseguiamo la classifica con un’altra Dr, la Dr 4.0 GPL, più piccola ed economica rispetto alla sorella Dr 6.0. Il prezzo di partenza, infatti, è di poco superiore ai 20.000 euro, 21.900 euro per la precisione, mentre le prestazioni sono garantite dal motore 1,5 bi-fuel GPL, con la stessa meccanica presente anche sugli altri modelli della Casa molisana. Anche la DR 4.0 non rientra nella fascia degli incentivi, dato che le emissioni sono di 189 g/km, ma ha comunque venduto 521 unità nel mese di gennaio.

Fiat Panda

Non poteva mancare nella classifica delle auto a gas più popolari la Fiat Panda GPL, che nel mese di gennaio ha venduto 537 unità. Il piccolo motore 1.2 EasyPower da 69 Cv, che garantisce consumi contenuti, e il listino di partenza di 15.750 euro sono i punti di forza. Le emissioni di 132 g/km fanno rientrare la Panda nella fascia dei bonus, altro aspetto da non sottovalutare ai fini dell’acquisto.

Dacia Jogger

La monovolume Dacia Jogger GPL fa della spaziosità e della modularità, con fino a 7 posti disponibili, la sua caratteristica principale. La versione a gas è spinta da un motore 1.0 TCe GPL da 100 Cv: un modello che in allestimento Essential, parte da 16.250 euro. Le emissioni di 135 g/km lo fanno rientrare nella fascia agevolata degli incentivi. Sono 642, non a caso, le unità totalizzate dalla Jogger GPL nel mese di gennaio.

Dr 5.0

Torniamo in casa Dr, con la Dr 5.0 GPL, che si posiziona tra la Dr 4.0 e la Dr 6.0, con un prezzo di partenza di 23.900 euro. Le emissioni di CO2 di 189 g/km, che non rientrano nella fascia dei bonus, non intaccano la popolarità della vettura, che nell’ultimo mese ha venduto 831 unità. Il motore entry level 1.5 bi-fuel da 114 Cv abbina consumi contenuti a prestazioni vivaci.

Renault Clio

La Renault Clio GPL è un vero e proprio evergreen: anche nel mese di gennaio ha venduto infatti 1.035 modelli. Le dimensioni contenute, abbinate all’up-grade in termini di design, spazio e tecnologia, fanno della Clio un modello popolare. La versione GPL è alimentata da un motore TCe da 100 Cv e nell’allestimento Evolution il prezzo parte da 18.750 euro, con emissioni di 122 g/km.

Renault Captur

Anche la sorella Renault Captur, Suv compatto dal rapporto qualità-prezzo interessante, rientra nella classifica delle auto GPL più popolari, con 1.566 unità vendute a gennaio. Il motore è sempre il TCe 100 Cv bi-fuel e il prezzo dell’allestimento Equilibre parte da 23.050 euro, diminuibili con gli incentivi, visto che la Captur, in questa versione, ha emissioni di 117 g/km.

Dacia Duster

Sono state 2.003 le unità vendute dalla Dacia Duster GPL, che fa del piccolo motore 1.0 TCe , abbinato alle dimensioni da Suv adatto alle famiglie, un punto di forza. La versione a gas più economica è la Access a trazione anteriore. Il prezzo di partenza è di 14.950 euro, in grado di abbassarsi con i bonus, dato che la romena ha emissioni di soli 124 g/km.

Dacia Sandero

Vince per distacco la classifica delle auto GPL più popolari a gennaio 2024 la Dacia Sandero Streetway GPL, con 5.132 unità vendute. Sicuramente, tra le caratteristiche di questa vettura spicca il prezzo, che nella versione 1.0 TCe ECOG Essential è di 13.200 euro. E’ l’auto GPL più economica sul mercato. Le emissioni di 119 g/km la fanno rientrare inoltre nella fascia dei bonus. La crescita tecnologica e in termini di stile dell’ultima generazione fanno sì che la Sandero, negli ultimi tempi, sia diventata la più venduta tra le auto che portano il marchio romeno sul cofano.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



Copyright Image: Sinergon LTD