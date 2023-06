DR 6.0 GPL 2023 è il SUV che strizza l’occhio alle famiglie, ed è il modello più grande del marchio molisano. Grazie alle sue dimensioni importanti ma non esagerate, parliamo di 4,5 metri di lunghezza, lo spazio a bordo è davvero tanto ed in più offre una dotazione completa.

Una vettura dotata di un motore 1.5 turbo, disponibile anche a benzina, oltre che nella versione bifuel, e di un bagagliaio capiente, da 380 a 1700 litri, che la rende pratica, caratteristica comune con le sorelle della gamma DR, DR 4.0 e DR 5.0. La piattaforma è quella della cinese Chery Tiggo 7 Pro, anche se a Macchia d’Isernia hanno svolto un grande lavoro in termini di personalizzazione delle finiture e dei dettagli.

Il motore della DR 6.0 GPL

La Casa molisana ha compiuto una scelta univoca sulla DR 6.0: un’unica motorizzazione 1.5 Turbo, declinata nelle versioni benzina e GPL. Il motore GPL è caratterizzato da una potenza di 149 CV e una coppia di 195 Nm. La capacità del serbatoio di benzina, 51 litri, si abbina a quella, notevole, del serbatoio GPL, 68 litri effettivi.

La DR 6.0 GPL è abbinata ad un cambio automatico CVT a 9 rapporti. I consumi dichiarati dal Costruttore sono di 9,64 l/100 Km nel ciclo WLTP.

DR 6.0 Turbo GPL: le dotazioni

Il prezzo della DR 6.0 GPL 2022 è di 31.400 euro, 1.500 euro in più rispetto alla DR 6.0 a benzina. La dotazione della DR 6.0 è come detto full optional, un aspetto che abbiamo visto su tutti i modelli a cominciare dalla DR 4.0, e comprende:

clima automatico bizona con comandi “touch”,

ricarica wireless per lo smartphone,

sistema di accesso soft touch keyless,

sedili a regolazione elettrica,

sistema di infotainment con display da 12,5 pollici e collegamento Android Auto e Apple CarPlay,

telecamera a 360°,

quadro digitale,

6 airbag,

HHC – assistenza alla partenza in salita,

TPMS – controllo della pressione degli pneumatici,,

HDC – controllo in discesa,

tetto panoramico ,

cerchi in lega da 19”

Listino prezzi

Come sempre prezzi semplici e chiari da parte di DR Automobiles. Nel momento in cui scriviamo, DR 6.0 Turbo con Cambio Automatico CVT Benzina: prezzo di Listino: € 29.900 (IPT e contributo PFU esclusi). DR 6.0 Turbo con Cambio Automatico CVT Benzina GPL: prezzo di Listino: € 31.400 (IPT e contributo PFU esclusi).

—–

